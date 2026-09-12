Detienen en EUA a Presunto Implicado en Asesinato de Excandidato de Morena en Sinaloa

Luego de diversas investigaciones y a cinco años del asesinato del activista social y excandidato de Morena como diputado local, Ramón Rubio López, la Fiscalía de Sinaloa confirmó la detención de un presunto implicado en el crimen en Estados Unidos.

De acuerdo con las autoridades, la Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA) cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Adrián “N”, de 29 años de edad, por el delito de homicidio calificado cometido con premeditación y ventaja.

“Esta acción fue posible con base en el convenio de colaboración celebrado con INTERPOL, el Servicio de Seguridad Diplomática del Consulado General de los Estados Unidos en Hermosillo y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)”, afirmó la Fiscalía.

Según las indagatorias, el señalado presuntamente participó en el homicidio ocurrido el 21 de julio de 2021, en el municipio de Tapo del Río, Sinaloa.

Por esta razón, Adrián “N” quedó a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Centro Norte, donde se definirá su situación jurídica.

Rubio López era reconocido por su labor como maestro y defensor de los derechos de las comunidades indígenas tarahumaras (tarámaris) en Sinaloa.

En 2021 compitió, fue candidato por una diputación local por el Distrito VI en Sinaloa de Leyva, pero después tuvo que bajarse de la contienda debido a que denunció amenazas y presión por parte del crimen organizado.

Luego de las elecciones, la noche del 20 de julio de 2021, fue privado de la libertad por personas armadas. Un día después fue hallado con impactos de bala.

EPP