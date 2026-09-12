Homicidios

Detienen en EUA a Presunto Implicado en Asesinato de Excandidato de Morena en Sinaloa

Adrián “N”, señalado de participar en el crimen, fue localizado en Arizona

El asesinato del excandidato de Morena, Ramón Rubio López, ocurrió en 2021Foto: Especial
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