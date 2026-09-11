Homicidios

Cuatro Personas y Una Menor son Atacados a Tiros en Silao, Guanajuato; Hay Dos Muertos

Los hechos fueron en calles de la colonia Los Ángeles en Silao, hasta el momento se desconoce la razón de la agresión con armas de fuego

Dos Muertos, Una Menor y Dos Adultos Heridos es el Saldo de un Ataque en Silao.Dos Muertos, Una Menor y Dos Adultos Heridos es el Saldo de un Ataque en Silao. Foto: N+

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El hombre asesinado era conocido como ‘El Bomba’ o ‘El Cuco’, quien murió cuando era trasladado a un hospital, presentaba impactos de bala.

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