Cuatro Personas y Una Menor son Atacados a Tiros en Silao, Guanajuato; Hay Dos Muertos

Un ataque armado se registró en la colonia Los Ángeles en Silao, dejando a varias personas afectadas, dos de ellas perdieron la vida tras los hechos.

Fue alrededor de las 9:30 de la noche que se escucharon las detonaciones por arma de fuego en la calle San Felipe de Jesús, entre las calles Pedro Bustamante y Josefa Ortiz de Domínguez.

Las víctimas se encontraban afuera de un domicilio cuando personas armadas dispararon en su contra y huyeron de inmediato.

Vecinos dieron aviso a las autoridades llamando al número de emergencias 911, arribando elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno.

Foto: N+

La zona fue acordonada para que paramédicos pudieran brindar atención médica a las víctimas, entre las que se encuentra una menor de edad.

Después de haber revisado a los agredidos, se trasladaron a 4 personas a distintos hospitales, solo una mujer falleció en el lugar de los hechos.

Durante el trayecto, un hombre también perdió la vida, por lo que ya no alcanzó a llegar al nosocomio.

De forma extraoficial, se ha mencionado que la mujer podría ser Mónica, en tanto que el hombre sería conocido como “El Bomba” o “El Cuco”; quienes habrían sido pareja.

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Agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, se encargaron de realizar la apertura de una carpeta de investigación para esclarecer identidades y vínculos de las víctimas.

El cuerpo de los fallecidos, fueron trasladados a Guanajuato, Capital a practicarles la necropsia de ley y determinar las causas exactas de muerte.