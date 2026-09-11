Cuatro Personas y Una Menor son Atacados a Tiros en Silao, Guanajuato; Hay Dos Muertos

Un ataque armado se registró en la colonia Los Ángeles en Silao, dejando a varias personas afectadas, dos de ellas perdieron la vida tras los hechos.
Fue alrededor de las 9:30 de la noche que se escucharon las detonaciones por arma de fuego en la calle San Felipe de Jesús, entre las calles Pedro Bustamante y Josefa Ortiz de Domínguez.
Las víctimas se encontraban afuera de un domicilio cuando personas armadas dispararon en su contra y huyeron de inmediato.
Vecinos dieron aviso a las autoridades llamando al número de emergencias 911, arribando elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno.
La zona fue acordonada para que paramédicos pudieran brindar atención médica a las víctimas, entre las que se encuentra una menor de edad.
Después de haber revisado a los agredidos, se trasladaron a 4 personas a distintos hospitales, solo una mujer falleció en el lugar de los hechos.
Durante el trayecto, un hombre también perdió la vida, por lo que ya no alcanzó a llegar al nosocomio.
De forma extraoficial, se ha mencionado que la mujer podría ser Mónica, en tanto que el hombre sería conocido como “El Bomba” o “El Cuco”; quienes habrían sido pareja.
Agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, se encargaron de realizar la apertura de una carpeta de investigación para esclarecer identidades y vínculos de las víctimas.
El cuerpo de los fallecidos, fueron trasladados a Guanajuato, Capital a practicarles la necropsia de ley y determinar las causas exactas de muerte.