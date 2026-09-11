Camioneta Cae a Barranco de 15 Metros de Profundidad en Carretera de Puebla

Un conductor perdió el control de su unidad y terminó saliéndose del camino hacia un barranco cuando circulaba sobre la carretera Acuaco–Huehuetla, a la altura de la comunidad de Cuautapehual en Puebla.

La camioneta volcó y dio varias vueltas hasta que finalmente se detuvo a aproximadamente 15 metros de profundidad, el cuerpo de emergencias fue notificado por lo que rápidamente se movilizaron al sitio.

El accidente ocurrió en el municipio de Nauzontla, ubicado en la región de la Sierra Nororiental del estado de Puebla, por lo que elementos de la Policía Estatal de Caminos arribaron al sitio.

De igual forma, personal de Protección Civil del Estado atendieron al conductor de la unidad quien afortunadamente fue rescatado sin lesiones de consideración.

La unidad tuvo que ser extraída con equipo especializado y posteriormente fue extraída con una grúa, para que pudiera ser trasladada a un deposito vehicular.

La Policía Estatal de Caminos se quedó a cargo en el lugar mientras que se terminaban las diligencias correspondientes, cabe destacar que la carretera Acuaco–Huehuetla permaneció cerrada de manera intermitente hasta que concluyeron las labores de rescate.

Ante este incidente, autoridades viales hacen un llamado para extremar precauciones en caso de manejar en altas horas de la noche o madrugada.

De manera paralela, un par de accidentes automovilísticos se registraron en el Periférico Ecológico a la altura del municipio de San Andrés Cholula, Puebla.

En el primer incidente, una camioneta tipo pick up impactó por alcance una motocicleta; el percance se registró sobre los carriles de circulación con sentido a la Recta a Cholula.

La camioneta colisionó contra la motocicleta y ocasionó que uno de sus ocupantes resultara lesionado. Los paramédicos llegaron al sitio del accidente y lo atendieron debido a que presentaba lesiones, aunque no fueron reportadas de gravedad.

Personal de proximidad vial realizó el peritaje para determinar cuál de los dos conductores tuvo la responsabilidad del incidente.

También, dos automóviles particulares protagonizaron otro accidente sobre el Periférico Ecológico a la altura del Boulevard Atlixco; las unidades se orillaron a la extrema derecha y solicitaron la presencia de personal de Proximidad Vial para que estableciera la mecánica del incidente y determinara cuál de los dos conductores deberá cubrir la reparación de los daños.

Con información de N+

MCS