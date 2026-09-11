Accidentes

Camioneta Cae a Barranco de 15 Metros de Profundidad en Carretera de Puebla

Elementos de Protección Civil atendieron la volcadura registrada en el municipio de Nauzontla, a la altura de la comunidad de Cuautapehual

Camioneta cae a barranco de 15 metros de profundidad en Nauzontla de Puebla.Camioneta cae a barranco en el municipio de Nauzontla. Foto: PC Puebla

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Rescatan a conductor ileso tras caída a barranco de 15 metros de profundidad en la carretera Acuaco–Huehuetla de Puebla.

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