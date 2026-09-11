Internacional

Inventó Un Relato y Fingió Ser Superviviente del 11S: Tania Head Obtuvo Apoyos con Engaño

Varios años, su versión de los atentados fue aceptada, hasta que salieron a la luz las inconsistencias de su historia

Banderas en el Museo y Monumento Nacional del 11 de SeptiembreBanderas en el Museo y Monumento Nacional del 11 de Septiembre, en Nueva York. Foto: AFP

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