Inventó Un Relato y Fingió Ser Superviviente del 11S: Tania Head Obtuvo Apoyos con Engaño

Durante años, Tania Head fue presentada como una de las sobrevivientes de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Su relato sobre lo ocurrido dentro de las Torres Gemelas le permitió ganar notoriedad y ocupar un papel destacado entre los sobrevivientes, hasta que investigaciones periodísticas revelaron que su historia no era verdadera.

El nombre Tania Head también era falso. Su identidad real era Alìcia Esteve Head, una mujer de Barcelona que, de acuerdo con las investigaciones citadas, no se encontraba en Nueva York cuando ocurrieron los ataques.

Antes de que el engaño quedara expuesto, Head había logrado reunir a sobrevivientes en una asociación y participar en actividades para visibilizar sus experiencias. Su caso es retomado en el documental “La Superviviente”, dirigido por el cineasta español Kike Maíllo.

En entrevista para Univision, Maíllo explicó que junto con el guionista Markos Goikolea investigó durante tres años el caso. El objetivo, señaló, fue ir más allá de definir a Head únicamente como una impostora y explorar las razones por las que su historia llegó a ser aceptada.

"Queríamos contar su historia pero desde un lugar no tan morboso como quedarnos en el calificativo de 'la impostora' o 'farsante' y desentrañar ese ingrediente universal que veíamos en su relato de su parte más humana".

Según Maíllo, el documental busca analizar quién era Head, por qué construyó su relato y por qué otras personas llegaron a creerle. Entre los elementos que identificaron durante su investigación mencionó su deseo de protagonismo y pertenencia, sus capacidades para comunicarse y liderar, así como la forma en que su historia respondía a una necesidad de la sociedad estadounidense de ese momento.