Entretenimiento

Belinda Dará Concierto Gratis el 15 de Septiembre en Valle de Bravo

Belinda se presentará en el Jardín Central de Valle de Bravo el 15 de Septiembre. Las actividades en el lugar inician a las 6:00 pm.

belinda-valle-de-bravo-15-septiembre-concierto-gratisBelinda participará en los festejos patrios en el Estado de México. Foto: Cuartoscuro

Destacado

Valle de Bravo se llena de música con Belinda el 15 de septiembre. Concierto gratuito en el Jardín Central tras el Grito de Independencia. ¡Prepárate para una noche inolvidable!

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+