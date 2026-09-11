Belinda Dará Concierto Gratis el 15 de Septiembre en Valle de Bravo

Las celebraciones para conmemorar el inicio de la Independencia de México ya están a la vuelta de la esquina.

Ahora se dio a conocer que Belinda dará un concierto gratuito el próximo 15 de septiembre en Valle de Bravo, Estado De México.

La cita será en el Jardín Central de Valle de Bravo, uno de los puntos principales de reunión de este pueblo mágico, con actividades a partir de las 6 de la tarde y con acceso libre para todo el público.

El anuncio fue compartido por Michelle Núñez, presidenta municipal de Valle de Bravo, en sus redes sociales, junto con un video en el que la propia cantante invitó a sus fans. a acompañarla en la celebración.

"Amigos de Valle de Bravo, estoy muy emocionada porque nos vemos este 15 de septiembre para celebrar juntos la Independencia de México", dijo Belinda.

La ceremonia del Grito de Independencia está programada para las 22:00 horas. La presentación de Belinda forma parte de la programación musical de esa noche; algunos reportes ubican su show después del Grito, alrededor de las 22:30 horas. Hasta el momento no se ha revelado un setlist oficial.

Belinda no es la única artista que se presentará ese día. En la Ciudad de México habrá conciertos gratuitos en distintas alcaldías: Paty Cantú en Miguel Hidalgo, Aleks Syntek en Benito Juárez y El Gran Silencio en Xochimilco. En el Zócalo capitalino, Intocable encabezará el concierto principal previo al Grito que dará la presidenta Claudia Sheinbaum.

Con esta presentación, Belinda se suma a las celebraciones patrias y prepara una noche de música gratuita en uno de los destinos turísticos más visitados del Estado de México.