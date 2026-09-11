Accidente de Tren en Francia: Reportan 20 Heridos por Descarrilamiento

Un accidente de tren se registró en Seine-Maritime, Francia, cuando el convoy descarriló y dejó decenas de heridos.

De manera preliminar, Philippe Tabarot, ministro de Transportes, informó en su cuenta de X que 180 pasajeros iban a bordo del tren.

Además, reveló que “hay aproximadamente veinte heridos”, aunque señaló que se dirigía a la zona del accidente junto con el prefecto, “ para coordinar la movilización de los servicios de emergencia, y los equipo”.

El funcionario francés indicó que el tren TER cubría la ruta Rouen-Caen, y descarriló entre Tourville y Elbeuf-Saint-Aubin, en la zona del municipio de Cléon, en Seine-Maritime

El accidente ocurrió alrededor de las 19:45 horas (12:50 horas, tiempo de la Ciudad de México), por lo que el prefecto de Seine-Maritime activó el centro operativo departamental a las 20:00 horas y puso en marcha el plan ORSEC para situaciones con numerosas víctimas.

Ante la gravedad de la situación, las autoridades pidieron a la población evitar el área y permitir el paso de las unidades de emergencia.