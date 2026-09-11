Cambio climático

Mexicali, Baja California, Rompe Nuevo Récord de Altas Temperaturas

La estación local superó la marca histórica establecida durante 2024, aunque permanece por debajo del máximo mensual registrado

Alertan por Calor Extremo y Fuertes Vientos en Mexicali; ¿Cuánto Subirán las Temperaturas?Foto: N+

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