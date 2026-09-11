Mexicali, Baja California, Rompe Nuevo Récord de Altas Temperaturas

Mexicali registró una temperatura máxima de 48.7 grados Celsius, con lo que superó el récord histórico correspondiente a un 10 de septiembre, de acuerdo con información de la estación meteorológica local.

El registro fue reportado el 11 de septiembre de 2026 y corresponde a la temperatura máxima alcanzada durante la jornada previa, el 10 de septiembre.

La marca histórica para un 10 de septiembre era de 47.7 grados Celsius y se había registrado en 2024, por lo que la nueva medición superó ese récord por un grado.

Sin embargo, la temperatura máxima histórica para todo el mes de septiembre continúa siendo de 50.2 grados Celsius, registrada el 5 de septiembre de 2024.

El registro histórico de temperaturas de la estación Mexicali abarca el periodo de 1948 a 2026, según la información difundida por el Organismo de Cuenca Península de Baja California de Conagua.

APG