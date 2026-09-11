Camión de Transporte Cae a Barranco tras Evitar Choque en Mesa de Otay en Tijuana



Se registró un aparatoso accidente vial que involucró a una pipa del Cuerpo de Bomberos de Tijuana y un camión de transporte de personal, sobre la intersección de las vialidades Alberto Limón Padilla y bulevar Terán Terán, en la zona Industrial Mesa de Otay.

De acuerdo con la información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM), durante la mañana de este viernes 11 de septiembre, una unidad de Bomberos circulaba con sirena y torretas encendidas para atender un incendio activo en una bodega de la colonia Mariano Matamoros.

No se reportaron personas lesionadas, ya que el camión circulaba sin pasajeros | Foto: Bomberos de Tijuana

El conductor del transporte no guardó la distancia requerida, por lo que, al toparse con la unidad de emergencia, realizó una maniobra evasiva, lo que provocó que el camión saliera del camino y cayera a un desnivel de aproximadamente 20 metros de profundidad.

Al lugar acudieron Elementos de la Dirección de Bomberos de Tijuana y Policía Municipal, para realizar las maniobras correspondientes. De manera preliminar no se reportaron personas lesionadas, ya que el camión circulaba sin pasajeros, dejando como saldo únicamente daños materiales.

JMR