Accidentes

Camión de Transporte Cae a Barranco tras Evitar Choque en Mesa de Otay en Tijuana

El incidente involucró a una pipa del Cuerpo de Bomberos sobre las vialidades Alberto Limón Padilla y bulevar Terán Terán

Camión De Transporte Cae A Barranco Tras Evitar Choque En Mesa De Otay En TijuanaEl incidente involucró a una pipa del Cuerpo de Bomberos | Foto: Bomberos de Tijuana

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