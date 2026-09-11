Seguridad

Capturan a Dos Hombres y Aseguran Más de Tres Mil Litros de Gas LP en Puebla

Jovany 'N' y Armando 'N' fueron detenidos cuando circulaban a bordo de una pipa sobre la carretera federal de Tehuacán en Tepanco de López

Dos detenidos en Tepanco de López por trasladar gas LP ilícito.Detienen a dos hombres que trasladaban gas LP ilícito en Tepanco de López. Foto: SSP Puebla

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Aseguran a dos hombres con una pipa llena de gas LP de dudosa procedencia. Las autoridades refuerzan la seguridad en Tepanco de López.

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