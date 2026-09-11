Capturan a Dos Hombres y Aseguran Más de Tres Mil Litros de Gas LP en Puebla

Dos hombres fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla, luego de que no pudieron acreditar la legal procedencia de más de tres mil litros de gas LP que transportaban en una pipa.

Durante un patrullaje sobre la carretera federal Tehuacán-Puebla, a la altura del municipio de Tepanco de López, los uniformados detectaron una pipa con placas de circulación del estado de Guerrero.

Al realizar una inspección, los policías solicitaron a los tripulantes la documentación que acreditara la procedencia y el traslado legal del combustible, sin embargo, no pudieron presentar los documentos correspondientes, por lo que ambos fueron detenidos.

Los hombres aprehendidos fueron identificados como Jovany 'N' y Armando 'N', a quienes se les aseguraron más de tres mil 900 litros de gas LP.

Los dos hombres, junto con el combustible y la pipa, quedaron a disposición de la autoridad ministerial, que determinará su situación jurídica y realizará las investigaciones correspondientes.

Sobre la carretera federal Tehuacán-Puebla, la Policía Estatal del @Gob_Puebla detuvo a dos hombres por delitos en materia de hidrocarburos.



Los varones identificados como Jovany N. y Armando N., no lograron acreditar la legal procedencia de más de 3 mil 900 litros de gas LP… pic.twitter.com/NNZeBhTdjx — Secretaría de Seguridad Pública (@SSPGobPue) September 11, 2026

Esta ación forma parte de los operativos en contra del robo de combustible en la entidad, cabe destacar que recientemente se realizaron cuatro cateos en los municipios de Chignahuapan y San Andrés Cholula, donde se localizaron propiedades vinculadas con el robo de hidrocarburo y se aseguraron cilindros de gas LP, tambos, bidones, garrafas, así como pipas.

Las autoridades poblanas también dieron a conocer que en el cateo realizado este 9 de septiembre en un inmueble ubicado en la colonia Benito Juárez, en San Pablo Xochimehuacan, fueron hallados estupefacientes.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Aseguran Tercer Inmueble tras Cateos en San Pablo Xochimehuacan, Puebla

La orden de cateo que ejecutaron agentes de la Fiscalía General del Estado, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Policía Estatal formó parte de las acciones del combate al narcomenudeo.

Las labores de inteligencia obedecieron a señalamientos de la presunta operación como punto de comercio y distribución de estupefacientes. Al interior fueron halladas y aseguradas 31 bolsas de plástico tipo ziploc con sustancia granulada con características similares a la droga conocida como cristal.

Con información de N+

MCS