Movilidad

Hoy No Circula Sábado 12 de Septiembre 2026: Así Aplica en CDMX y Edomex

Consulta si hay Doble Hoy No Circula sabatino del 12 de septiembre y qué placas y hologramas no pueden transitar en CDMX y Edomex

Checa Hay Doble Hoy No Circula Sabatino 12 de Septiembre 2026La calidad del aire se ha mantenido estable en CDMX y Edomex. Foto: Cuartoscuro
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