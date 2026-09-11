Hoy No Circula Sábado 12 de Septiembre 2026: Así Aplica en CDMX y Edomex

Ya van varios meses que los automovilistas no han tenido que preocuparse por una eventual contingencia ambiental, sin embargo sí deben consultar si su carro puede transitar en CDMX y Edomex.

Por ello, acá te decimos cómo aplica el Hoy No Circula sabatino 12 de septiembre de 2026 para evitar una indeseable multa económica en caso de que tu engomado, holograma o terminación de placas no puedan salir a las calles.

Debido a las fuertes lluvias que se han registrado en el Valle de México, la calidad del aire en la CDMX y Edomex se ha mantenido estable, por lo cual la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no ha activado la Fase 1 de contingencia ambiental.

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En este contexto, medidas como el Doble Hoy No Circula, que afecta a más carros de lo habitual, no han tenido que aplicarse, sin embargo el programa habitual se mantiene en operación de lunes a sábado.

Es importante señalar que el Hoy No Circula sabatino opera diferente a los días entre semana, ya que se restringe la circulación de todos los autos con holograma 2 y foráneos, además del 50% de los que tienen holograma 1.

De esta manera mañana 12 de septiembre, segundo sábado del mes, así se aplicarán las medidas de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) en busca de mantener los niveles de contaminación estables en CDMX y Edomex:

Carros con holograma 1, terminación de placa PAR, es decir 0, 2, 4, 6, 8.

Todos los vehículos con holograma 2.

Todos los autos de uso particular con placas foráneas.

Solo podría cambiar en caso de que se llegara a presentar una muy mala calidad del aire en el Valle de México en las próximas horas y la CAMe tuviera que activar la Fase 1 de Contingencia Ambiental por ozono.

El programa CAMe Hoy No Circula tiene un horario que va desde las 5:00 de la mañana y termina hasta las 22:00 horas y se aplica en las 16 alcaldías de la CDMX y los municipios conurbados del Estado de México.

PPP