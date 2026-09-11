Seguridad

Hay Alcoholímetro en CDMX: Estos Días Activan Operativo por Fiestas Patrias 2026

El dispositivo de seguridad también se instalará en puntos carreteros de entradas y salidas de la capital del país

Alcoholímetro CDMXAlcoholímetro CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Con motivo del 216° Aniversario de la Independencia, la CDMX refuerza la seguridad con 300 policías y 120 unidades. No manejes si bebes, cuidemos la movilidad.

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