Hay Alcoholímetro en CDMX: Estos Días Activan Operativo por Fiestas Patrias 2026

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México implementará el programa especial “Conduce sin alcohol. Operativo Especial Fiestas Patrias”, en las 16 alcaldías, con motivo del 216° Aniversario del inicio de la Independencia de México.

Cabe destacar que el próximo sábado 19 de septiembre, el Programa Conduce Sin Alcohol cumple 23 años de contribuir a salvar vidas de las y los ciudadanos y visitantes de la Ciudad de México, en beneficio de una movilidad más segura.

Mediante un comunicado, se detalló que el operativo se realizará del 11 al 20 de septiembre, las 24 horas del día, con el despliegue de 300 efectivos policiales, apoyados por 120 unidades y logística de seguridad, que permitirán identificar los puntos de revisión como espacios seguros.

Además, los uniformados aumentarán su presencia en parques, plazas comerciales, explanadas de las demarcaciones, zonas de bares y restaurantes, eventos deportivos y conciertos musicales, con el fin de concientizar a quienes celebran sobre la importancia de no conducir vehículos si ingirieron bebidas alcohólicas.

Adicionalmente, se instalarán puntos carreteros de seguridad en las entradas y salidas de la ciudad, con el objetivo de prevenir accidentes viales y contribuir a que los visitantes disfruten de una Ciudad de México más segura.Historias recomendadas:

Con información de N+