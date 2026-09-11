Seguridad

Hombre es Vinculado a Proceso por Acoso de Tres Mujeres en Dolores Hidalgo, Guanajuato

Los ataques fueron en el pasado mes de agosto en distintas zonas del municipio

Los ataques fueron en el pasado mes de agosto en distintas zonas del municipio.Foto: N+

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Una de las mujeres que fueron sus víctimas es menor de edad; de ninguna se ha dado a conocer su identidad.

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