Hombre es Vinculado a Proceso por Acoso de Tres Mujeres en Dolores Hidalgo, Guanajuato

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato obtuvo la vinculación a proceso y prisión preventiva contra Sergio ’N’.

Señalado por presuntamente cometer acoso sexual contra tres mujeres, una de ellas adolescente, en distintos puntos de Dolores Hidalgo durante agosto.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el 23 y 25 de agosto, así como días después, bajo un modus operandi similar.

En uno de los casos, el señalado habría ingresado a una tienda donde laboraba una de las víctimas.

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Posteriormente habría abordado a una repartidora de periódicos a quien también acoso.

En un tercer hecho, habría realizado actos de naturaleza similar en un local de la zona centro, donde la víctima fue una menor de edad.