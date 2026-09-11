Deportes

‘Checo’ Pérez Supera Límite de Velocidad y Cadillac Deberá Pagar Multas

La carrera del domingo del Gran Premio de España 2026, prevista a 57 vueltas, tendrá un recorrido de poco menos de 308 kilómetros

El piloto Checo PérezEl piloto Sergio 'Checo' Pérez. Foto: Reuters | Archivo

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Cadillac enfrenta sanciones tras la infracción de velocidad de 'Checo' Pérez en el GP de España. Conoce cómo esto podría influir en la emocionante carrera del domingo.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+