‘Checo’ Pérez Supera Límite de Velocidad y Cadillac Deberá Pagar Multas

El piloto mexicano Sergio 'Checo' Pérez superó el límite de velocidad durante la práctica de entrenamiento libre para el Gran Premio de España 2026, el decimocuarto del Mundial de Fórmula Uno (F1), que se disputa en el Madring, el nuevo circuito semiurbano de Madrid.

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) detalló que el piloto de Cadillac, originario de Guadalajara, Jalisco, excedió hoy dos veces el límite de velocidad, por lo que su equipo tendrá que pagar 1,700 euros (lo equivalente a 33,454 pesos mexicanos, según el tipo de cambio actual).

Los entrenamientos se completarán el sábado, horas antes de la calificación, que puede ser bastante complicado en la pista del recinto ferial madrileño. La cronometrada principal ordenará la parrilla de salida de la carrera del domingo, prevista a 57 vueltas; para completar un recorrido de poco menos de 308 kilómetros.

El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), el líder de la F1 más joven de todos los tiempos, fue este viernes el más rápido, por delante de los Ferrari del monegasco Charles Leclerc y del séptuple campeón del mundo inglés Lewis Hamilton, en los primeros entrenamientos libres de toda la historia del Madring.

Antonelli, de 20 años, marcó la vuelta rápida de la jornada en el segundo entrenamiento, en el que todos completaron su mejor intento con el neumático de compuesto blando. El joven boloñés, que viene de exhibirse con una sensacional remontada en Monza, donde, ante sus compatriotas, logró su séptima victoria en la F1 -todas este año-, cubrió los 5.416 metros de la nueva pista de la capital de España en un minuto, 33 segundos y 662 milésimas, 113 menos que Leclerc; y con 149 respecto a Hamilton.

Los españoles Carlos Sainz (Williams) -a dos segundos y 629 milésimas- y el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso (Aston Martin) -a tres segundos y 118 milésimas- se inscribieron decimosexto y decimoséptimo, respectivamente, en la tabla de tiempos de la jornada, en la que los más agoreros anunciaban multitud de banderas rojas, pero en la que al final sólo hubo una: la que provocó, en la sesión vespertina, el debutante sueco-británico Arvid Lindblad (RB).

Lindblad se accidentó -sin lamentar daños mayores- en la decimotercera de las 22 curvas, provocando la interrupción, con bandera roja y durante algo más de diez minutos, de la segunda sesión. En la jornada que sirvió de apertura de la nueva pista diseñada en el entorno de IFEMA, el recinto ferial madrileño, con un trazado que combina zonas de alta velocidad, frenadas bruscas, cambios de pendiente, secciones técnicas y curvas largas y de alta carga. Y en la que destaca la 'Monumental' la duodécima curva, de algo más de medio kilómetro y con una pendiente máxima del 24 por ciento.

El inglés George Russell (Mercedes), segundo en el Mundial, a 66 de los 267 puntos con los que lidera su compañero -que puede convertirse en el tercer italiano de toda la historia y en el primero, 73 años después de que lo hiciese por última vez Alberto Ascari, en ganar el campeonato-, acabó con el quinto crono, a 337 milésimas, una jornada que el cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull) cerró con el sexto crono, a cuatro décimas de Kimi.

Los dos españoles acabaron un puesto por detrás del argentino Franco Colapinto (Alpine), que concluyó decimoquinto una jornada de ensayos en la que el otro hispanohablante, el mexicano Sergio Pérez de Cadillac, marcó el decimonoveno crono, a tres segundos y medio de Antonelli.

Con información de N+ y EFE