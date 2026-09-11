Futbol

México Queda Eliminado del Mundial Femenil Sub 20

Argentina remontó y con un gol en tiempo de compensación dejó fuera a la Selección Nacional

Selección femenil Sub 20 en el Mundial en Polonia 2026Selección femenil Sub 20 en el Mundial en Polonia 2026. Foto: X @LigaFemx

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Argentina deja a México fuera del Mundial Sub 20 Femenil con un gol en el último minuto

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