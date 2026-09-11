México Queda Eliminado del Mundial Femenil Sub 20

Se acabó el sueño para la selección femenil de futbol en el Mundial Sub 20 luego de que Argentina ganó 3 a 2 el último partido de la etapa de grupos.

México necesitaba ganar para pasar a la siguiente etapa, y por un momento ese resultado se veía cerca.

Al minuto 29, Argentina abrió el marcador con un centro por el lado derecho para que Annika Paz rematara de cabeza y metiera el primer gol del partido.

Al minuto 35, Montserrat Saldívar, tras un gran pase, dejó ir la posibilidad de empatar; sin embargo, en una siguiente jugada, con un disparo de Deiry Ramírez llegó el empate para las mexicanas.

Antes del final del primer tiempo, la Selección Nacional remontó, gracias a una gran jugada: Alice Soto hace un pase de chilena para Deiry Ramírez, quien remata de cabeza para meter su segundo tanto.

Al minuto 79 la presión de Argentina dio resultado y con un contrarrremate de Alma Velasco tras rebote en la barrera en un tiro libre cayó el 2 a 2.

Hasta el minuto 90 seguía el empate, pero en tiempo de compensación se acabó el sueño de las mexicanas, pues en el 91 la portera Camila Haro, en una salida precipitada, le dejó el balón a Dolo Delgado quien anotó para el triunfo de Argentina.