¿Pumas vs León Pasa Gratis por TV Abierta? Dónde Ver Partido Hoy de la Liga MX 2026

Este jueves el equipo de la UNAM salta al campo para enfrentar a los Panzas Verdes y si aún no sabes a qué hora ni en qué canal van a pasar el partido de Pumas vs León, acá te dejamos el horario y dónde se puede ver la transmisión en vivo gratis del juego de hoy en México, correspondiente a la Jornada 7 de la Liga MX 2026, pues al parecer hay que buscar alternativas a la TV abierta.

Los Pumas de la UNAM siguen sin convencer con Esteban Solari como director técnico. Perdieron su último juego de liga y además acaban de sufrir la salida de Guillermo 'El Memote' Martínez, quien fichó con los Tigres de Víctor Manuel Vucetich. La buena noticia es que el 'Chino' Huerta está de regreso y esperan que retome el nivel que algún día mostró en el Pedregal.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Aficionado le Pega a Vendedor en el Estadio Olímpico, Durante el Pumas vs América Femenil

Ya hay horario definido para el partido. Se juega a las 21:05 horas (9:05 de la noche, tiempo del centro de México) de este jueves 10 de septiembre. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Olímpico Universitario, recinto que se ubica en la Ciudad de México. Estos son los horarios de inicio del juego en diferentes ciudades del territorio mexicano:

20:05 pm en Mazatlán, Sinaloa; Los Cabos, Baja California Sur; Tijuana, Baja California; Hermosillo, Sonora.

21:05 pm en CDMX; Guadalajara, Jalisco; Monterrey, Nuevo León.

22:05 pm en Cancún, Quintana Roo.

De momento los Esmeraldas están cinco posiciones arriba de los Universitarios, pero la diferencia es de solo dos unidades. Una victoria para Pumas significa escalar hasta el séptimo lugar de la tabla general.

Si no sabes dónde ver el Pumas vs León gratis te tenemos noticias. La transmisión del juego de la Liga MXno pasa por ningún canal de TV abierta en México, ni tampoco por señal de paga.

Lo bueno es que el partido Pumas vs León va en vivo online a través de la plataforma de ViX Premium, aunque requiere de suscripción para disfrutar del contenido. Acá te dejamos el link de la transmisión, para que disfrutes los goles, el resumen y marcador final del juego.

AO