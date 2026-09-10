Seguridad

Atienden a Madres Buscadoras por Golpe de Calor Durante Búsqueda en Tijuana, BC

Cinco integrantes de una jornada de búsqueda en Rancho La Uva recibieron primeros auxilios y una mujer fue trasladada a un hospital

Atienden a Madres Buscadoras por Golpe de Calor Durante Búsqueda en Tijuana, BCAtienden a Madres Buscadoras por Golpe de Calor Durante Búsqueda en Tijuana, BC | Foto: Bomberos de Tijuana
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