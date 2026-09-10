Atienden a Madres Buscadoras por Golpe de Calor Durante Búsqueda en Tijuana, BC

Elementos de Bomberos brindaron primeros auxilios a un grupo de madres buscadoras afectadas por las altas temperaturas durante jornada de búsqueda realizaba en las inmediaciones del Rancho La Uva, en Tijuana.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal, el reporte fue recibido durante la tarde del martes 8 de septiembre, luego de que varias personas presentaran malestares derivados en las condiciones climáticas.

En la jornada participaban integrantes de colectivos de madres buscadoras, personal de la Fiscalía General del Estado y elementos de la Guardia Nacional. Integrantes del Grupo Beta brindaron el primer apoyo y posteriormente solicitaron la intervención de Bomberos.

Los paramédicos evaluaron a cinco personas. Una mujer fue trasladada a un centro hospitalario para recibir atención médica especializada debido a las afectaciones provocadas por las altas temperaturas.

Los otros cuatro hombres fueron valorados en el lugar, sin que fuera necesario su traslado para recibir atención hospitalaria.

Tras la atención, elementos de Bomberos proporcionaron recomendaciones al grupo para prevenir nuevas afectaciones durante las jornadas de búsqueda, ante las condiciones de calor que continúan registrándose en la región.

APG