Investigan a Más de 5 Alcaldes de Puebla por Delitos de Alto Impacto, Confirma Fiscalía

Más de cinco presidentes municipales están bajo investigación por distintas causas en Puebla; así lo confirmó la fiscal de Puebla, Idamis Pastor Betancour.

La funcionaria explicó que existen dos órdenes de aprehensión relacionadas con los municipios de Esperanza y Tepeyahualco. Además, ambos casos contemplan posibles delitos correspondientes al ámbito federal.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) mantiene trabajo conjunto con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Puebla (SSP) para dar seguimiento a cada caso, incluyendo personajes que aún se encuentran en funciones.

Las autoridades no revelaron de qué municipios se trata, por ser información confidencial que forma parte de las indagatorias.

Cabe recordar que en total son ocho presidentes municipales del estado de Puebla, quienes han sido capturados por delitos que van desde extorsión y abuso de poder, hasta crimen organizado y feminicidio.

Con información de N+

JAPR