Seguridad

Investigan a Más de 5 Alcaldes de Puebla por Delitos de Alto Impacto, Confirma Fiscalía

Existen nuevas órdenes de aprehensión relacionadas con los municipios de Esperanza y Tepeyahualco

El presidente de Esperanza está relacionado a un grupo delincuencial.El presidente de Esperanza está relacionado a un grupo delincuencial. Foto: Omar O García Harfuch

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Ocho alcaldes de Puebla enfrentan cargos serios, y se investiga a otros ediles quienes se encuentran en funciones.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+