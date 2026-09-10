Tres Maestros Resultan Lesionados tras la Agresión de un Hombre en Escuela de SLP

Tres maestros resultaron lesionados luego de que un hombre ingresó a la primaria Salvador Varela Reséndiz, ubicada sobre la calle San Vicente Mártir, en la zona norte de la capital. El presunto agresor fue detenido y quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado.

El incidente ocurrió mientras estudiantes del turno matutino todavía se encontraban en los salones y se preparaban para salir. De acuerdo con familiares, el hombre habría acudido al plantel para reclamar a uno de los profesores por el trato hacia un alumno.

Testigos señalaron que el individuo portaba un objeto metálico. Ante la situación, padres de familia intervinieron para someterlo y desarmarlo, por lo que permaneció retenido hasta la llegada de las autoridades.

La Guardia Municipal acudió como primer respondiente y detuvo a Israel “N”, de 41 años. Posteriormente, fue trasladado al Centro de Internamiento Municipal para su certificación médica y quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado por el probable delito de lesiones.

Elementos de la Guardia Civil Estatal también acudieron al plantel para apoyar en la atención del incidente. Tras la agresión, las clases del turno vespertino fueron suspendidas.

Padres de familia y familiares de los estudiantes solicitaron reforzar la seguridad en la escuela, mejorar los protocolos de respuesta y atender las condiciones internas del plantel.