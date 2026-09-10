Seguridad

Tres Maestros Resultan Lesionados tras la Agresión de un Hombre en Escuela de SLP

El incidente ocurrió mientras alumnos del turno matutino permanecían en el plantel y se preparaban para salir.

Padres Someten a Hombre tras Agresión a Maestros en PrimariaPadres Someten a Hombre tras Agresión a Maestros en Primaria. Foto: N+

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Padres de familia sometieron al señalado, quien fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía por el probable delito de lesiones.

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