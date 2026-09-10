FGR Apunta Supuesto Suicidio en la Muerte del Diputado Zenyazen Roberto Escobar

La Fiscalía General de la República informó que, con relación a los hechos acontecidos el pasado 4 de septiembre, en la comunidad de La Gloria, municipio de Puente Nacional, Veracruz, en los cuales perdiera la vida el servidor público Zenyazen Roberto Escobar García, la FGR informa a la opinión pública los avances de las investigaciones.

En un comunicado indica: "De un análisis individual, integral y sistemático de los indicios, dictámenes, exámenes y testimonios con los que se cuenta, las principales líneas de investigación avanzan, coinciden y apuntan en el sentido de haberse tratado de una muerte por suicidio".

La FGR indica que, como dio a conocer en su momento, la institución asumió la indagatoria por tratarse del fallecimiento de un legislador federal en funciones, por lo que hasta el momento se han realizado más de 150 actos de investigación, inspecciones y peritajes.

Destaca que para los trabajos correspondientes se solicitó e integró un equipo multidisciplinario por parte del Centro Federal Pericial Forense de la FGR, que en conjunto con peritos del estado, ha elaborado peritajes y dictámenes en diversas materias, como medicina, criminalística, balística forense, genética, química forense, lofoscopía, fotografía forense, balística, informática, tránsito terrestre, criminalística de campo y toxicología.

También se han practicado entrevistas a personas cercanas al diputado, tanto en el ámbito afectivo como laboral, y afirma que "las investigaciones han sido exhaustivas y los peritajes escrupulosos", lo que deriva en que todo lo que se localizó en el lugar de su hallazgo está bajo resguardo.

La institución afirma que en todo momento se ha privilegiado la atención, el respeto y la protección de las víctimas indirectas de este hecho, quienes han colaborado con las investigaciones, cuyas principales líneas han avanzado y coinciden y "apuntan en el sentido de haberse tratado de una muerte por suicidio".

Sin embargo, la FGR aclara que las investigaciones continuarán, sin descartar eventualmente la posibilidad de otros móviles o ejes, para alcanzar el esclarecimiento pleno de los hechos.

El diputado fue encontrado muerto, confirmó la fiscal de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez, quien no reveló mayores detalles del suceso. El punto donde se registró el hallazgo es conocido como ‘La Gloria’.

Zenyazen Escobar se desempeñó como secretario de Educación durante el periodo de Cuitláhuac García Jiménez como gobernador de Veracruz. Además, era parte de la bancada del grupo parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

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