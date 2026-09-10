Seguridad

FGR Apunta Supuesto Suicidio en la Muerte del Diputado Zenyazen Roberto Escobar

El pasado 4 de septiembre fue localizado en un auto sobre la carretera en la comunidad de La Gloria, municipio de Puente Nacional, Veracruz

FGR Apunta Supuesto Suicidio en la Muerte del Diputado Zenyazen Roberto Escobar
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Muerte de Diputado Zenyazen Roberto Escobar: FGR Apunta a Supuesta Muerte por Suicidio