Accidentes

Hombre Muere tras Caída de Barda en Casa en Construcción en Guadalupe, Nuevo León

La persona fallecida aparentemente se encontraba laborando cuando un muro se colapsó

Caída bardaLa barda colapsó en una construcción. Foto: N+

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