Hombre Muere tras Caída de Barda en Casa en Construcción en Guadalupe, Nuevo León

El colapso de una barda provocó la muerte de un hombre que se encontraba laborando en una propiedad en construcción. Los hechos ocurrieron sobre la avenida Monterrey, en la colonia Libertad, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León.

Según testigos, el sujeto se encontraba laborando en este punto cuando una barda de ladrillos terminó por colapsarse. Al percatarse de lo ocurrido, se solicitó el apoyo de rescatistas para liberar al hombre que quedó atrapado entre los escombros.

A la llegada de paramédicos, comenzaron con las labores necesarias para liberar al hombre y proceder con su valoración médica. Minutos más tarde, se confirmó que el sujeto ya no contaba con signos vitales, por lo que procedieron a resguardar la zona para llevar a cabo las investigaciones correspondientes.

La persona fallecida fue identificada como Diego, de 52 años de edad, quien era originario del estado de Veracruz. Se espera que durante las próximas horas a este lugar lleguen peritos de Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP) para realizar las labores correspondientes.

Rescatistas de Protección Civil de Guadalupe y del estado comenzaron con las labores de inspección en esta casa en construcción para descartar posibles riesgos y averiguar la razón por la que la barda colapsó.