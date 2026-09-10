Accidentes

Evacúan a Personas por Explosión en Clínica de la Colonia Madero en Tijuana, BC

Una ruptura en una manguera de gas originó la emergencia en el exterior del inmueble, sin dejar personas lesionadas

Evacúan a 22 Personas por Flamazo en Clínica de la Colonia Madero en Tijuana, BCEvacúan a 22 Personas por Flamazo en Clínica de la Colonia Madero en Tijuana, BC | Foto: N+

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