Evacúan a Personas por Explosión en Clínica de la Colonia Madero en Tijuana, BC
Una ruptura en una manguera de gas originó la emergencia en el exterior del inmueble, sin dejar personas lesionadas
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Una ruptura en una manguera de gas provocó un flamazo en el exterior de una clínica ubicada sobre la avenida Colima, en la colonia Madero, en Tijuana, lo que derivó en la evacuación preventiva de 22 personas.
De acuerdo con la información proporcionada, personal del propio inmueble logró controlar la situación antes del arribo de los cuerpos de emergencia.
Elementos de Bomberos acudieron posteriormente al lugar para realizar una inspección y confirmaron que la emergencia se encontraba controlada.
Como medida preventiva, 22 personas fueron evacuadas del inmueble, aunque no se reportaron personas lesionadas.
Información Carolina Vázquez
APG