Se Abre Enorme Socavón a Media Calle de Puebla: Cierran Paso Vehicular

Se registró un hundimiento de más de medio metro de longitud sobre la calle Cúmulo de Virgo, entre la calle Acuario y la Vía Atlixcáyotl al sur de la ciudad de Puebla.
Ante el tamaño del socavón en la vialidad, aproximadamente unos 60 centímetros de diámetro, personal de Proximidad Vial decidió cerrar el paso a los vehículos para evitar accidentes.
En una segunda inspección las autoridades notaron la profundidad de la afectación, por lo que decidieron acordonar la vialidad, mientras es reparada. Es importante tomar vías alternas mientras se llevan a cabo las labores para cambiar la tubería del drenaje y colocar nuevamente el asfalto.
Gobierno estatal coadyuva en reparación de drenaje pluvial colapsado en Cúmulo de Virgo.
Se mantiene restringido el paso vehicular en Avenida Cúmulo de Virgo esquina con calle Acuario sentido a Vía Atlixcáyotl, debido a que el pozo de visita y drenaje pluvial a cargo de SOAPAP… pic.twitter.com/90zMFgb98M