Se Abre Enorme Socavón a Media Calle de Puebla: Cierran Paso Vehicular

Se registró un hundimiento de más de medio metro de longitud sobre la calle Cúmulo de Virgo, entre la calle Acuario y la Vía Atlixcáyotl al sur de la ciudad de Puebla.

Ante el tamaño del socavón en la vialidad, aproximadamente unos 60 centímetros de diámetro, personal de Proximidad Vial decidió cerrar el paso a los vehículos para evitar accidentes.

En una segunda inspección las autoridades notaron la profundidad de la afectación, por lo que decidieron acordonar la vialidad, mientras es reparada. Es importante tomar vías alternas mientras se llevan a cabo las labores para cambiar la tubería del drenaje y colocar nuevamente el asfalto.

Gobierno estatal coadyuva en reparación de drenaje pluvial colapsado en Cúmulo de Virgo.



Se mantiene restringido el paso vehicular en Avenida Cúmulo de Virgo esquina con calle Acuario sentido a Vía Atlixcáyotl, debido a que el pozo de visita y drenaje pluvial a cargo de SOAPAP… pic.twitter.com/90zMFgb98M — Secretaría de Infraestructura (@InfraGobPue) September 11, 2026

Justamente como alternativa se recomienda tomar la calle Acuario para llegar a Bulevar Kepler y salir por Vía Atlixcáyotl o continuar por Avenida Zeta del Cochero y salir por Bulevar del Niño Poblano.

Ante esta emergencia brigadas de la Gerencia de Drenaje de la empresa Agua de Puebla para Todos acudieron al sitio para realizar una inspección y determinar la causa del daño.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Cae Camión de Volteo a un Socavón en Junta Auxiliar de la Ciudad de Puebla

En coordinación con personal de la Secretaría de Infraestructura, se llevarán a cabo las acciones necesarias para reparar el colapso y restablecer las condiciones adecuadas de la vialidad.

Además mediante las unidades hidroneumáticas Aquatech se dará mantenimiento a la red de drenaje en esa zona, priorizando la seguridad de la población y la atención oportuna del reporte.

De acuerdo a los trabajadores de la empresa concesionaria de la zona conurbada de Puebla, la calle Cúmulo de Virgo podría estar cerrada entre tres y cinco días, hasta que el daño sea rehabilitado.

Con información de Cristóbal Lobato

GMAZ