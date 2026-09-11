Movilidad

Se Abre Enorme Socavón a Media Calle de Puebla: Cierran Paso Vehicular

Autoridades decidieron impedir la circulación vehicular de la calle Cúmulo de Virgo en lo que se atiende el hundimiento para evitar accidentes viales

Socavón Hundimiento 60 Centímetros Diámetro Cierre Vial Calle Cúmulo de Virgo PueblaCierran la Calle Cúmulo de Virgo de Puebla por Socavón de Más de Medio Metro. Foto: Agua de Puebla para Todos

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Un hundimiento en la calle Cúmulo de Virgo, Puebla, detiene el tráfico. Las autoridades trabajan para reparar el socavón y asegurar la zona. Descubre cómo afecta la vialidad y qué medidas tomar.

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