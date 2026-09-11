Brote de Ébola Sigue ‘Fuera de Control’ y Se Expande Fuera de su Epicentro

“Fuera de control”, con esta frase ha calificado la Organización Mundial de la Salud (OMS) al actual brote de ébola originado en la República Democrática del Congo. Desde que se registraron los primeros contagios, en el mes de mayo, la epidemia ha sumado 6 mil 686 contagios y 3 mil 226 muertos.

El responsable del brote es el virus Bundibugyo, que aún no cuenta con una vacuna ni un tratamiento específico. Las vacunas disponibles previenen los casos graves para otras variantes del virus, que de hecho son más agresivas. Al respecto, la OMS señala:

“El brote sigue sin control y cada vez es más heterogéneo, con tendencias de mejoría en algunas zonas que coexisten con la transmisión continua, la redistribución geográfica y la aparición de nuevos focos de contagio”.

Por su parte, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África (Africa CDC) han advertido que la epidemia se está propagando rápidamente más allá de su epicentro. Las muertes y los contagios han descendido en la provincia de Ituri, donde se originó el brote, pero han aumentado en regiones vecinas.

La gran mayoría de los casos se concentran en la propia Ituri, donde se han registrado más de 5 mil 400 casos. Le sigue, con gran distancia, la provincia de Kivu del Norte, que ha registrado mil contagios.

Tres factores han contribuido a la propagación del virus. Por un lado, la violencia en Ituri ha impedido una mayor presencia de trabajadores sanitarios. A esto se debe agregar la pobre infraestructura y la desconfianza de los pobladores.

En medio de la emergencia, científicos trabajan a contrarreloj para desarrollar una vacuna capaz de prevenir los casos más graves de Bundibugyo. La OMS anticipa que tres ensayos clínicos comiencen entre octubre y noviembre de este año. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la organización, declaró en una rueda de prensa: “Dos nuevas vacunas contra el virus Bundibugyo se encuentran ahora en fase de ensayos de seguridad en el Reino Unido y Canadá”.

La tercera vacuna que será puesta a prueba es Ervebo, desarrollada originalmente contra la cepa Zaire.

Con información de EFE y AFP