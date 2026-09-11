Salud

Brote de Ébola Sigue ‘Fuera de Control’ y Se Expande Fuera de su Epicentro

Científicos trabajan a contrarreloj para probar tres posibles vacunas para combatir el brote de ébola que ya rebasó los 6 mil contagios

Trabajadores sanitarios en República Democrática del CongoÉbola sigue fuera de control en República Democrática del Congo. Foto: Reuters
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