Confirman Caso de Gusano Barrenador en Cerdo en Cruillas, Tamaulipas

Las autoridades sanitarias confirmaron la detección de un caso positivo de gusano barrenador del ganado en un ejemplar porcino localizado en el municipio de Cruillas, Tamaulipas. El diagnóstico fue certificado tras la toma de muestras y los análisis clínicos correspondientes efectuados por especialistas de la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales.

Derivado del hallazgo, las brigadas sanitarias aplicaron de inmediato el tratamiento curativo al animal afectado e implementaron un cerco epidemiológico en la zona. Asimismo, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria y las autoridades locales intensificaron la vigilancia e inspección en los municipios de las regiones norte y centro de la entidad para detectar oportunamente posibles casos y evitar la dispersión de la larva en la cabaña ganadera estatal.

El gusano barrenador es una larva provocada por la mosca Cochliomyia hominivorax, la cual deposita sus huevecillos en las heridas abiertas de animales de sangre caliente, causando miasis destructiva que puede ser fatal si no se trata a tiempo.

Esta plaga afectó de manera severa la producción ganadera de Norte y Centroamérica durante la segunda mitad del siglo XX, hasta que fue erradicada oficialmente en México a principios de la década de 1990 mediante el esfuerzo conjunto de los gobiernos de México y Estados Unidos con la técnica del insecto estéril.

Su reaparición en el sector agropecuario representa un riesgo potencial para la movilización pecuaria y el comercio internacional de carne y ganado en pie, lo que activa protocolos de respuesta rápida en los cordones fronterizos e inspecciones en los puntos de verificación zoosanitaria.