Salud

Confirman Caso de Gusano Barrenador en Cerdo en Cruillas, Tamaulipas

Tras la confirmación del parásito en un porcino, autoridades de sanidad animal desplegaron brigadas de inspección y contención epidemiológica

Confirman Caso de Gusano Barrenador en Cerdo en Cruillas, TamaulipasConfirman Caso de Gusano Barrenador en Cerdo en Cruillas, Tamaulipas. Foto: N+

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Detectan gusano barrenador en cerdo de Cruillas, Tamaulipas. Brigadas sanitarias ya están en acción para contener la plaga.

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