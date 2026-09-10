Accidentes

Suman 4 Horas de Cierre Total en la Autopista Guadalajara-Colima por Incendio de Pipa

La circulación está bloqueada en ambos sentidos luego de accidente que involucró un tractocamión tipo pipa que transportaba diésel

Dos Pipas con combustible Vuelcan y se Incendia en Autopista Guadalajara-ColimaDos Pipas con combustible Vuelcan y se Incendia en Autopista Guadalajara-Colima. Foto: Bertha Reynoso

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Un accidente sobre la autopista Guadalajara-Colima, en Sayula, dejó un tractocamión volcado e incendiado

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