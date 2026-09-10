Suman 4 Horas de Cierre Total en la Autopista Guadalajara-Colima por Incendio de Pipa

Se registró la muerte de una persona tras la volcadura de dos autotanques cargados con combustible sobre la autopista Guadalajara-Colima, a la altura del kilómetro 69, en dirección a Colima, en el municipio de Sayula, Jalisco.

El accidente produjo un incendio y posteriormente el derrame de combustible que llegó hasta la carretera libre, por lo que cerraron la circulación para prevenir otro incidente.

Al lugar de los hechos arribaron elementos de Protección Civil y Bomberos de Tuxpan, Sayula y Jalisco, quienes realizaron labores de atención y control de emergencia.

En videos compartidos a través de redes sociales, se puede apreciar una gran columna de humo negro.

Al respecto, las autoridades valoran las condiciones estructurales del puente donde ocurrió el accidente.

Suman cuatro horas del cierre de la autopista. El tráfico de la autopista Guadalajara-Colima con dirección hacia Guadalajara se desvía en el kilómetro 87 de ciudad Guzmán, mientras que el tránsito que va de Guadalajara hacia Colima lo están desviando en el kilómetro 65 hacia la libre.

Las autoridades recomendaron extremar precauciones al circular por esta zona y permanecer atentos a las indicaciones oficiales.