Detienen a Hombre que se Hizo Pasar por Empleado de la CFE en Guadalajara

Policías de Guadalajara detuvieron a un hombre que se hizo pasar por empleado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) e intentó extorsionar a una mujer en la colonia 5 de Mayo, del municipio tapatío.

Los hechos ocurrieron cuando los oficiales recibieron un llamado de auxilio por parte de vecinos, quienes señalaron que tenían retenido a un sujeto que le estaba pidiendo dinero a una mujer para evitar cortarle la luz después de tener varias irregularidades en su medidor.

Cuando los policías llegaron al cruce de la Av. Patria y Juan Bautista Ceballos, se encargaron de detener a Carlos ‘N’, de 55 años, quien se había hecho pasar por un empleado de la CFE, además llevaba su credencial, folios y uniforme, aparentemente apócrifos de la empresa.

Este sujeto cuando fue descubierto por los vecinos cuando trató de escapar, pero fue asegurado por ellos mismos.

“A la llegada de los oficiales, observaron a un hombre tenido por vecinos, los cuales mencionaban que presuntamente este sujeto se había hecho pasar como trabajador de la CFE en un domicilio en el cual se presentó con credencial, folios y uniforme, al parecer apócrifos de la empresa”, informó un comandante de la Policía de Guadalajara.

Cabe señalar que hace un par de semanas se descubrió a otro sujeto que realizaba la misma estafa en calles de la colonia Alcalde Barranquitas, sin embargo, en aquella ocasión, el hombre logró escapar.