Seguridad

Detienen a Hombre que se Hizo Pasar por Empleado de la CFE en Guadalajara

En la colonia 5 de Mayo, el sujeto quería extorsionar a una mujer amenazando con cortarle la luz si no le daba dinero

Hombre detenidoDetuvieron a un hombre que se hizo pasar por empleado de la CFE en Guadalajara. Foto: Policía de Guadalajara

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Detienen a un hombre que se hacía pasar por empleado de la CFE para extorsionar a una mujer en la colonia 5 de Mayo

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+