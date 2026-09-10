Seguridad

Capturan a Tres Presuntos Delincuentes tras Enfrentamiento en Ciudad Valles, SLP

Elementos estatales y de investigación desplegaron un operativo en distintos sectores del municipio para ubicar a los responsables

Nuevo Enfrentamiento Armado en Ciudad VallesNuevo Enfrentamiento Armado en Ciudad Valles. Foto: N+

Destacado

Durante la intervención se registraron detonaciones de arma de fuego y algunos civiles que participaron en la agresión resultaron lesionados.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+