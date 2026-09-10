Capturan a Tres Presuntos Delincuentes tras Enfrentamiento en Ciudad Valles, SLP

Un nuevo enfrentamiento armado se registró en el municipio de Ciudad Valles, San Luis Potosí, donde tres presuntos integrantes de un grupo delictivo fueron detenidos por elementos de la Guardia Civil Estatal y Policías de Investigación de la Fiscalía General del Estado.

El operativo se desplegó en distintos puntos de Ciudad Valles. Durante la intervención, los presuntos delincuentes realizaron detonaciones de arma de fuego contra los agentes, quienes repelieron la agresión. Algunos de los civiles que participaron en el ataque resultaron lesionados.

Las corporaciones de seguridad mantuvieron presencia operativa en diferentes sectores del municipio para continuar con las acciones de búsqueda e investigación relacionadas con estos hechos.

En las últimas semanas, los enfrentamientos armados y ataques contra policías han aumentado en Ciudad Valles. De acuerdo con las autoridades, estos hechos estarían relacionados con operativos para el decomiso de drogas y la detención de personas.