Hombre Armado Ingresa a Primaria y Agrede a Profesor en San Luis Potosí

Un hombre armado ingresó a la primaria Salvador Varela Reséndiz, ubicada en la colonia El Sauzalito, donde presuntamente agredió a uno de los profesores del plantel. Padres de familia intervinieron para someterlo y desarmarlo, antes de que fuera detenido por elementos de la Policía Municipal.

De acuerdo con familiares, el individuo habría ingresado a la escuela para reclamar a un profesor por el trato hacia un alumno. El hombre portaba un objeto metálico con filo y presuntamente alcanzó a golpear al docente.

Ante la situación, padres de familia intervinieron para detener al señalado. Durante el forcejeo, el supuesto agresor resultó lesionado y permaneció retenido hasta la llegada de las autoridades.

La Policía Municipal acudió como primer respondiente y realizó la detención, mientras que elementos de la Guardia Civil Estatal también arribaron al plantel para apoyar en la atención del incidente.

Tras lo ocurrido, las clases del turno vespertino fueron suspendidas. Padres y familiares solicitaron reforzar la seguridad en la escuela, mejorar los protocolos de respuesta y atender las condiciones internas del plantel.