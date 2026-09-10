Seguridad

Hombre Armado Ingresa a Primaria y Agrede a Profesor en San Luis Potosí

El sujeto ingresó al plantel para reclamar a un docente y presuntamente lo golpeó antes de ser sometido por padres de familia

Padres Desarman y Someten a Hombre Armado Dentro de PrimariaPadres Desarman y Someten a Hombre Armado Dentro de Primaria. Foto: N+

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El hombre fue detenido por la Policía Municipal, mientras que las clases del turno vespertino fueron suspendidas y familiares pidieron reforzar la seguridad.

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