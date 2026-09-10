Otorgan Suspensión Definitiva en Juicio de Amparo a Favor de Danna Yanina ‘N’

La defensa legal de Danna Yanina “N” dio a conocer que un Juzgado de Distrito concedió la suspensión definitiva dentro del juicio de amparo promovido a favor de la joven, lo que representa un avance en la estrategia jurídica federal mientras se desahoga el estudio de fondo del expediente.

El abogado defensor, Carlos David Robles Figueroa, precisó que esta resolución da continuidad a la suspensión provisional obtenida previamente en el proceso.

El litigante aclaró que la medida cautelar otorgada por la autoridad jurisdiccional no implica la libertad inmediata de Danna Yanina “N”, sino que tiene como objetivo preservar las condiciones necesarias para que el juicio constitucional continúe su curso, mientras la justicia federal determina si existieron vulneraciones a sus derechos fundamentales durante las distintas etapas del procedimiento.

El recurso de amparo indirecto, promovido ante los tribunales federales, busca revisar el debido proceso y la actuación de las autoridades ministeriales y judiciales involucradas en la causa penal seguida contra Danna Yanina “N”.

La figura de la suspensión definitiva funciona como un mecanismo de protección constitucional que paraliza provisionalmente los efectos de los actos reclamados, con el propósito de evitar daños de difícil o imposible reparación a la quejosa y salvaguardar la materia del juicio mientras la autoridad federal analiza la constitucionalidad de las determinaciones dictadas por el fuero común.

Danna Yanina “N” enfrenta un proceso penal por su probable participación en el feminicidio de la adolescente Dafne Zapata Quintos, ocurrido en una academia militarizada de Ciudad Madero. La jueza de Control María Ciria Mora González la vinculó a proceso por estos hechos.

Ahora, mediante el juicio de amparo, la defensa busca que las autoridades federales revisen las actuaciones realizadas durante el procedimiento y determinen si se vulneraron los derechos fundamentales de la joven.