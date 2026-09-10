Seguridad

Otorgan Suspensión Definitiva en Juicio de Amparo a Favor de Danna Yanina ‘N’

La justicia federal concedió la suspensión definitiva en el expediente promovido por la defensa de la joven, manteniendo la protección sobre debido proceso

Otorgan Suspensión Definitiva en Juicio de Amparo a Favor de Danna Yanina ‘N’Otorgan Suspensión Definitiva en Juicio de Amparo a Favor de Danna Yanina ‘N’. Foto: FGJ

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Danna Yanina 'N' logra suspensión definitiva en su juicio de amparo. La medida asegura que su proceso continúe sin vulneraciones.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+