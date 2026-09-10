Activan Doble Alerta por Lluvias Fuertes, Caída de Granizo y Vientos en Alcaldías de CDMX

Se prevé que las fuertes lluvias se extiendan durante la tarde de este jueves 10 de septiembre de 2026; ante el pronóstico, las autoridades de a Ciudad de México activaron la Alerta Amarilla en las 16 alcaldías de la capital del país.

En estos momentos ya se reporta fuerte lluvia al norte de la CDMX en la Gustavo A. Madero, así como en Ecatepec, Estado de México.

En tanto, también se activó la Alerta Amarilla por intensificación de vientos con rachas fuertes para la tarde y noche del jueves en las demarcaciones: Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza.

Y por seguridad de los usuarios, el Metro implementó la marcha de seguridad en las Líneas 3, 4, 5 y B. Esta medida reduce la velocidad de los trenes.

#MetroAlMomento: Debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas 3, 4, 5 y B. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro.



Toma previsiones pic.twitter.com/OtrQyoSdTs — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 10, 2026

En tanto, se prevé que en el Estado de México también se registren fuertes lluvias y caída de granizo, además de descargas eléctricas.

Esto es efecto de un canal de baja presión e inestabilidad atmosférica que provocará tormentas en el centro del país: Puebla, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala.

El pronóstico para este viernes 11 y sábado 12 de septiembre es de lluvias fuertes tanto para el Edomex como para la CDMX, que estarían acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

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