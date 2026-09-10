Sociedad

¿Cuándo es el Desfile de Septiembre 2026? Este Día Habrá Recorrido Militar

Con el desfile militar de septiembre empieza una pequeña temporada de procesiones y recorridos en la CDMX, que va a durar hasta noviembre 2026

Cuándo es el desfile de septiembre 2026 este día hay recorrido militar y cierre de calles en CDMXAviones sobrevuelan la CDMX durante un desfile cívico-militar. Foto: Cuartoscuro

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