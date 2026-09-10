¿Cuándo es el Desfile de Septiembre 2026? Este Día Habrá Recorrido Militar

Se acercan los festejos por el 216 aniversario de la Independencia de México y con motivo de las fiestas patrias se va a realizar el tradicional desfile de septiembre 2026, por eso te compartimos cuándo es el recorrido cívico-militar que va a provocar el cierre de varias calles y avenidas en la Ciudad de México (CDMX).

Con motivo de todas las celebraciones que se aproximan para este mes, en una nota ya te contamos si el 15 y 16 de septiembre abren los bancos en México y cuál es el día festivo y de descanso obligatorio, tanto para trabajadores como estudiantes de todo el país. También te decimos qué artistas van a estar en el Zócalo CDMX por el Grito de Independencia 2026.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Fuerzas Armadas Realizan Ensayo Aéreo para Desfile Militar del 16 de Septiembre en México

El desfile militar se va a realizar el próximo miércoles 16 de septiembre 2026, fecha en que se conmemora el aniversario de la Independencia de México. En dicho evento se espera contar con la participación de más de 15 mil integrantes de la Secretaría de Defensa Nacional, Fuerza Aérea, Marina y la Guardia Nacional.

El recorrido dará inicio en puntos de las 10:00 horas de la mañana del 16 de septiembre y el punto de partida será en la plancha del Zócalo CDMX y hasta llegar a Campo Marte, espacio ubicado en la zona de Polanco, en la Alcaldía Miguel Hidalgo.

Como ya es costumbre el desfile del 16 de septiembre va a provocar el cierre de varias calles y avenidas de gran afluencia vehicular, entre las que destacan 5 de mayo, Eje Central, Avenida Juárez y Avenida Paseo de la Reforma.

Las calles estarán cerradas durante varias horas de la mañana y tarde del 16 de septiembre, por eso se recomienda evitar la zona o utilizar rutas alternas, como Eje 1 Norte, Eje 1 Oriente, José María Izazaga, Fray Servando Teresa de Mier, Avenida Chapultepec, Avenida Constituyentes, Presidente Masaryk o Circuito Interior.

Se espera que el desfile militar del 16 de septiembre 2026 tenga una duración aproximada de tres a cuatro horas, aunque puede varias según el número de contingentes, carros alegóricos y exhibiciones aéreas que participen en el recorrido de este año.

AO