Desaparecidos

Emiten Ficha de Búsqueda de Kimberly Coronel, Menor Desaparecida en Veracruz

En Álamo Temapache fue reportada la no localización de una adolescente. Familiares piden ayuda de la población para dar con su paradero

Emiten Ficha de Búsqueda de Kimberly, Menor Desaparecida en VeracruzFamiliares de la menor piden el apoyo de la población para localizarla. Foto: CEBV

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Kimberly Coronel, adolescente de 16 años, está desaparecida en Veracruz. Su familia y autoridades piden ayuda.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+