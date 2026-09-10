Emiten Ficha de Búsqueda de Kimberly Coronel, Menor Desaparecida en Veracruz

Kimberly Araceli Coronel Salazar, una adolescente de 16 años, es buscada por sus familiares y por las autoridades, luego de que fuera reportada su desaparición en el municipio de Álamo Temapache, localizado en la zona norte de la entidad veracruzana.

La joven fue vista por última vez en el municipio anteriormente mencionado y la denuncia correspondiente fue presentada ante la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE). Posteriormente, la ficha de búsqueda de la adolescente fue emitida.

Según lo informado, Kimberly es de complexión delgada, tez morena, cabello negro y crespo, y ojos negros. Al momento de su desaparición vestía pantalón de mezclilla azul marino, blusa y tenis blancos; además, llevaba consigo una mochila de color negro.

Las autoridades y los familiares piden a la población que cualquier información que ayude a dar con su paradero sea reportada a los teléfonos 2281-68-21-43 y 2281-68-21-44, números de la Fiscalía Especializada para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas.