Desaparecidos

Liberan a 8 Personas Privadas de la Libertad en Tecalitlán; Había un Desaparecido

Las víctimas fueron rescatadas en un sitio que era utilizado para resguardar a heridos o a quienes requerían de recuperación física

detenidos en TecalitlánAdemás de los rescatados, hubo 6 detenidos. Foto: Fiscalía del Estado de Jalisco

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Fiscalía de Jalisco libera a 8 personas en Tecalitlán, incluyendo un joven desaparecido.

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