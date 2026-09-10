Liberan a 8 Personas Privadas de la Libertad en Tecalitlán; Había un Desaparecido

La Fiscalía del Estado de Jalisco informó sobre la liberación de ocho personas que estaban privadas de la libertad en Tecalitlán, Jalisco, así como la detención de seis personas que podrían ser los presuntos responsables.

De acuerdo con autoridades, las indagatorias comenzaron desde el 21 de julio por la denuncia de desaparición de un joven de 20 años en Tlaquepaque, el cual abordó un auto de plataforma para ir a un supuesto empleo. Sin embargo, desde ahí perdieron contacto con él.

Después de un operativo conjunto, llegaron hasta un inmueble donde localizaron al joven reportado como desaparecido. Al igual que siete masculinos más, de entre 16 a 43 años.

“Estaban ahí en contra de su voluntad, todos son hombres de entre 16 y 43 años. Uno de ellos dijo ser originario de la Ciudad de México, uno más de Guerrero, dos de Michoacán y uno más de Sinaloa”, detalló el titular de esta dependencia.

🚔 En rueda de prensa se informó que la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas, en coordinación con la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, realizó un operativo en Tecalitlán que permitió rescatar a ocho hombres y detener a seis personas. (1-3) pic.twitter.com/Vbe47OAf8T — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) September 10, 2026

El inmueble era utilizado por un grupo delincuente, para el resguardo de personas que presentaban alguna lesión o requerían de recuperación física. Al menos dos de los hombres liberados cojeaban o usaban aparatos para caminar.

Además, aseguraron material verde con características de la droga, varios medicamentos, material y botas ortopédicas, tres pares de muletas, una báscula gramera, botas tácticas y cien cartuchos útiles calibre 5.56 x 45.

Entre los detenidos hay cinco hombre y una mujer, de 21 a 48 años, tres son de Jalisco, uno de Tepic, otro de Colima y uno más de Michoacán. Son señalados como presuntos captores de las víctimas.

Las ocho personas liberadas fueron trasladadas a la Zona Metropolitana de Guadalajara para recibir la atención correspondiente y reincorporarse con sus familias, de acuerdo con la Fiscalía.