Desaparecidos

En Guanajuato se Han Registrado al Menos Siete Casos de Menores Reclutados por la Delincuencia

El colectivo de búsqueda ‘Madres Guerreras’ de León, fueron quienes recabaron los datos que se expusieron

En Guanajuato se Han Registrado al Menos Siete Casos de Menores Reclutados por Grupos Delincuenciales.En Guanajuato se Han Registrado al Menos Siete Casos de Menores Reclutados por Grupos Delincuenciales. Foto: N+

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Activistas compartieron sus experiencias y alertaron sobre los riesgos y las formas en que los jóvenes pueden ser captados.

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