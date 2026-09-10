En Guanajuato se Han Registrado al Menos Siete Casos de Menores Reclutados por la Delincuencia

Al menos siete casos de reclutamiento de jóvenes en León han sido identificados de 2022 a la fecha por el colectivo ‘Madres Guerreras’ de León.

Esta información se reveló en el marco del foro de madres buscadoras “Les buscamos porque les amamos”, realizado en la Universidad de Guanajuato (UG), sede León.

Activistas compartieron con estudiantes sus experiencias y alertaron sobre los riesgos del reclutamiento forzado y las formas en que los jóvenes pueden ser captados a través de redes sociales con ofertas atractivas y engañosas.

De acuerdo con las buscadoras, algunos de los jóvenes reclutados en León, posteriormente desaparecieron cuando llegaron a la central camioneta de Guadalajara, Jalisco.

Por lo que consideraron necesario que las familias conozcan estas formas de captación y que los jóvenes sean precavidos al interactuar con desconocidos a través de internet.

Martha Cruz Reyes, representante del colectivo de ‘Madres Guerreras’, comentó la importancia de la prevención, de estar atentos a las redes sociales donde navegan sus hijos.