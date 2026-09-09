Desaparecidos

Mantienen Operativo para Rescatar a Pescadores Caídos al Mar de Ensenada, BC

Continúa la búsqueda de los hermanos Delfino y Anselmo Olea, jóvenes desaparecidos en playa Puerto Escondido

Mantienen Operativo Para Rescatar A Pescadores Caídos Al Mar De Ensenada, BCContinúa la búsqueda de pescadores desaparecidos en playa Puerto Escondido | Foto: N+

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