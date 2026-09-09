Mantienen Operativo para Rescatar a Pescadores Caídos al Mar de Ensenada, BC

La Dirección de Bomberos Municipal, mantiene un operativo de búsqueda en Campo 9, tras la desaparición de los hermanos Delfino y Anselmo Olea, de 23 y 20 años de edad.

Los dos jóvenes pescadores cayeron al mar el pasado 6 de septiembre en la playa Puerto Escondido, ubicada en el ejido Esteban Cantú, según informaron sus familiares al solicitar el auxilio de las autoridades.

Los recorridos y rastreos se están realizando tanto por tierra como por agua en la franja costera. Se exhorta a la comunidad costera y a los pescadores de la zona a reportar cualquier hallazgo ante las líneas de emergencia.



JMR