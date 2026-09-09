Educación

UNAM Aprueba Transformar la Escuela Nacional de Trabajo Social en Facultad

El cambio permitirá que Trabajo Social tenga carácter de facultad al participar en al menos un programa doctoral, según la legislación universitaria

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La Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM ahora es Facultad. Este cambio permitirá ofrecer programas de doctorado.

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