UNAM Aprueba Transformar la Escuela Nacional de Trabajo Social en Facultad

El Consejo Universitario de la UNAM aprobó transformar la Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS) en Facultad de Trabajo Social, un cambio que modifica su carácter dentro de la estructura académica de la universidad.

La decisión fue tomada durante las sesiones ordinaria y extraordinaria del máximo órgano colegiado de la UNAM, realizadas este miércoles 9 de septiembre.

La transformación no se trata únicamente de un cambio de nombre. De acuerdo con la legislación universitaria, una escuela nacional puede adquirir el carácter de facultad cuando participa en al menos un programa doctoral, además de contar con la aprobación del Consejo Universitario.

El cambio se sustenta en el Plan de Desarrollo 2024-2028 de la institución y en la modificación del Programa de Maestría en Trabajo Social, proceso que permitió crear el Plan de Estudios del Doctorado en Trabajo Social y establecer el grado académico correspondiente.

El Doctorado en Trabajo Social tiene como objetivo formar especialistas con una preparación sólida y rigurosa, capaces de desarrollar investigación de alto nivel y generar conocimiento original y de frontera para atender problemáticas sociales complejas mediante enfoques críticos e interdisciplinarios.

Para concretar este cambio también se requiere la solicitud de su Consejo Técnico y la opinión del consejo académico del área correspondiente.

De acuerdo con el proyecto de transformación, el cambio de Escuela Nacional a Facultad también busca fortalecer la gestión institucional, ampliar su proyección académica a nivel nacional e internacional y potenciar su impacto social en la formación de profesionales.

En términos sencillos, la diferencia está relacionada con el nivel de formación académica que puede desarrollar la institución. Mientras una escuela nacional puede impartir programas de licenciatura, el carácter de Facultad está ligado a la participación en estudios de doctorado.

Con la aprobación del Consejo Universitario, la Escuela Nacional de Trabajo Social pasa a tener el carácter de Facultad, aunque todavía deberán realizarse las modificaciones correspondientes al Estatuto General de la UNAM.

El cambio de la ENTS a Facultad forma parte de las decisiones académicas aprobadas por el máximo órgano colegiado de la Universidad.

Además, durante la misma sesión, el Consejo Universitario aprobó transformar la Unidad Michoacán del Instituto de Geofísica en el Centro de Investigaciones de la Tierra y el Espacio.