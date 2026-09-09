Educación

Designan a Vicente Jesús Hernández Abad Nuevo Integrante del Órgano Colegiado de la UNAM

La máxima casa de estudios validó la incorporación del especialista para respaldar la toma de decisiones institucionales estratégicas del plantel

Designan a Vicente Jesús Hernández Abad Nuevo Integrante del Órgano Colegiado de la UNAMFoto: CUARTOSCURO

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Vicente Jesús Hernández Abad se une a la Junta de Gobierno para fortalecer decisiones estratégicas.

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