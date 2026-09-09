Designan a Vicente Jesús Hernández Abad Nuevo Integrante del Órgano Colegiado de la UNAM

El Consejo Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México aprobó la designación del doctor Vicente Jesús Hernández Abad como nuevo integrante de la Junta de Gobierno de la institución. El nombramiento se dio durante la sesión del órgano colegiado, con lo que el académico se suma al cuerpo directivo encargado de tomar las decisiones institucionales clave dentro de la máxima casa de estudios.

El doctor Vicente Jesús Hernández Abad cuenta con una trayectoria dentro de la UNAM, donde se ha desempeñado como director de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. Es Químico Farmacéutico Biólogo egresado de dicha facultad, Maestro en Ciencias por la Facultad de Química y Doctor en Farmacia, además de académico e investigador perteneciente al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores.

Su incorporación a la Junta de Gobierno representa la llegada de un perfil con experiencia en la docencia, la investigación científica y la gestión universitaria. Con este nombramiento, Hernández Abad se integra al órgano colegiado compuesto por 15 académicos distinguidos, responsable de tomar decisiones estratégicas para la institución, entre las que destacan la designación de los directores de facultades e institutos, así como la elección del rector de la máxima casa de estudios.