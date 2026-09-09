Educación

UNAM Recibirá Más Recursos en 2027: Rector Anuncia Austeridad y Prioridades

El subsidio federal para la institución educativa aumentará a 56 mil millones de pesos

Estudiantes en la UNAMEstudiantes caminan por las "islas" en la UNAM. Foto: UNAM

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