UNAM Recibirá Más Recursos en 2027: Rector Anuncia Austeridad y Prioridades

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) definirá cómo distribuir sus recursos durante 2027 entre las necesidades operativas, la renovación de equipos y las obras que aún están en marcha. Ante este escenario, el rector Leonardo Lomelí Vanegas adelantó que la institución mantendrá una política de austeridad y racionalidad presupuestal.

De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2027, el subsidio federal destinado a la UNAM pasaría de 53 mil millones a 56 mil millones de pesos.

Lomelí Vanegas explicó que el aumento representa 1.2 por ciento por encima de la inflación esperada, estimada en 3 por ciento, y señaló que esta cifra corresponde a la solicitud que realizó la institución.

Señaló que, además de cubrir los gastos correspondientes al ejercicio 2027, la Universidad buscará utilizar los recursos para evaluar la reposición de equipos y avanzar en obras consideradas prioritarias.

Entre los proyectos mencionados se encuentran trabajos que todavía están en desarrollo en las unidades Juriquilla, Mérida y Oaxaca de la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES), donde permanecen aulas y laboratorios en construcción.

El rector sostuvo que combinar el presupuesto con una mayor racionalidad en el gasto y medidas de austeridad permitirá atender estas necesidades.

Recordó que la UNAM ha trabajado desde principios de este siglo para ampliar los espacios disponibles para estudiantes de licenciatura. Como parte de este esfuerzo se encuentra la presencia de las ENES en entidades donde existe una menor cobertura de educación superior.

Entre los estados mencionados se encuentra Oaxaca, donde la Universidad mantiene una unidad de la ENES.

Lomelí afirmó que existe coincidencia con la necesidad de incrementar la matrícula universitaria a nivel nacional y aseguró que la UNAM continuará realizando esfuerzos en ese sentido.

FBPT