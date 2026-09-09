Alumnos de Medicina Exigen Destitución de Coordinador en Universidad de Puebla

Alumnos de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez se manifestaron en el municipio de San Lorenzo Chiautzingo para exigir la destitución del coordinador del plantel por presuntos malos tratos y otras irregularidades.

Los estudiantes de la carrera de medicina denunciaron que no han sido tomados en cuenta para realizar prácticas profesionales, situación que, aseguran, afecta su formación académica.

Como parte de la protesta, recorrieron diversas calle hasta llegar al palacio municipal de San Lorenzo Chiautzingo, donde fueron recibidos para exponer sus inconformidades.

Los universitarios señalaron que sus quejas en contra Alfredo L. B., quien es de origen cubano, se remontan al mes de julio y, ante la falta de una solución, han buscado la intervención de autoridades federales.

Pidieron que sus demandas sean atendidas y que se garanticen las condiciones necesarias para continuar con su preparación profesional.

Cabe destacar que el día 8 de septiembre fueron atendidos por el delegado de Gobernación de la Microrregión 8, Roberto Huerta, y por Fernando García Hernández, regidor de Educación de Chiautzingo; Sin embargo, mantuvieron su protesta en busca de ser escuchados por autoridades federales.

Además, los universitarios aseguran que el coordinador no es afín al área médica por lo que piden su sustitución por alguien capacitado pues piden que alumnos de medicina, principalmente quienes cursan el último semestre, puedan realizar sus internados.

Aseguran que varios de sus compañeros optaron por darse de baja ante la falta de prácticas clínicas necesarias para su formación profesional.

Ante esta problemática, las clases en la Universidad para el Bienestar Benito Juárez se encuentran suspendidas hasta nuevo aviso.

Se espera que nuevamente se realice una mesa de dialogo en el que se pueda llegar a un acuerdo con los inconformes y que se resuelvan los señalamientos para que los alumnos de medicina pueden llevar acabo sus practicas necesarias para poder graduarse.

Con información de N+

MCS