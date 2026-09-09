Educación

Alumnos de Medicina Exigen Destitución de Coordinador en Universidad de Puebla

Estudiantes se manifestaron por diferentes irregularidades en la Institución Benito Juárez del municipio de San Lorenzo Chiautzingo

Manifestación de alumnos de medicina en Chiautzingo, PueblaMesa de diálogo con alumnos de medicina en Chiautzingo, Puebla. Foto: Sicom Huejotzingo

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Clases suspendidas en la Universidad Benito Juárez; estudiantes de Medicina piden destitución del coordinador por no garantizar prácticas profesionales.

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