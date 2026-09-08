Educación

Suspenden Clases en 26 Municipios de la Sierra Negra de Puebla por Intensas Lluvias

Ante el pronóstico de Protección Civil en Puebla, se determinó la suspensión de actividades presenciales durante dos días

Las actividades serán a distancia durante las próximas horas como medida de prevención.Las actividades serán a distancia durante las próximas horas como medida de prevención. Foto: N+

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Clases suspendidas en municipios de Puebla por lluvias intensas. La SEP implementa educación a distancia.

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