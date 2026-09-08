Suspenden Clases en 26 Municipios de la Sierra Negra de Puebla por Intensas Lluvias

La Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla (SEP) anunció la suspensión de actividades escolares debido a los alertamientos meteorológicos emitidos por la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres.

La suspensión de clases de manera preventiva por el pronóstico de lluvias, aplicará para los días miércoles 9 y jueves 10 de septiembre de 2026, en todos los niveles educativos de 26 municipios de la Sierra Negra.

Los municipios son: Ajalpan, Altepexi, Atexcal, Caltepec, Chapulco, Coxcatlán, Coyomeapan, Coyotepec, Eloxochitlán, Ixcaquixtla, Juan N. Méndez, Molcaxac, Nicolás Bravo, San Antonio Cañada, San Gabriel Chilac, San José Miahuatlán, San Sebastián Tlacotepec, Santiago Miahuatlán, Tehuacán, Tepanco de López, Tlacotepec de Benito Juárez, Vicente Guerrero, Xochitlán Todos Santos, Zapotitlán, Zinacatepec y Zoquitlán.

Durante miércoles y jueves el servicio educativo continuará a distancia, con apoyo de libros de texto gratuitos, cuadernillos, tareas en casa y actividades académicas acordes con cada nivel educativo. La comunidad escolar deberá reincorporarse el viernes 11 de septiembre.

¡Atención! 📢 Compartimos información relevante para toda la comunidad educativa de Puebla.#TransformarEnGrande @Gob_Puebla pic.twitter.com/38lVTsWj1x — Secretaría de Educación Pública (@SEPGobPue) September 8, 2026

La Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, dio a conocer que las condiciones meteorológicas registrarán un temporal lluvioso que provocará fuertes precipitaciones, por lo que se emite la alerta correspondiente con la finalidad de implementar los protocolos preventivos y de atención necesarios.

Con información de N+

JAPR