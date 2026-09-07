Cambio climático

Identifican 57 Municipios de Puebla en Riesgo Alto por Temporada de Lluvias 2026

Las autoridades estatales y locales habilitaron 106 refugios en 43 de las demarcaciones en alerta como estrategia para proteger a la población

57 Municipios Puebla Identificados en Riesgo Alto Temporada de Lluvias 2026Alertan a 57 Municipios de Puebla durante Temporada de Lluvias 2026. Foto: X @SSC_Cholula

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Septiembre y octubre, meses críticos en Puebla: 57 municipios en alerta por lluvias. 106 refugios listos para emergencias. Descubre cómo las autoridades protegen a la población.

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