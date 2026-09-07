Identifican 57 Municipios de Puebla en Riesgo Alto por Temporada de Lluvias 2026

La Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres del estado de Puebla, informó que mantiene vigilancia permanente y trabajo interinstitucional ante la temporada de lluvias en 57 municipios donde la alerta es mayor.

Dichas acciones obedecen al pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), será influenciada por el fenómeno de El Niño.

Este evento atmosférico es considerado como ‘Muy Fuerte’, lo que incrementará el número de frentes fríos y mantendrá a septiembre y octubre como los meses más lluviosos y en los que habrá especial atención y monitoreo.

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De acuerdo con las autoridades, la entidad ya cuenta con 57 municipios identificados con peligro ‘Muy alto’ y ‘Alto’ por inundaciones, lugares que concentran a 2.7 millones de habitantes.

Estas demarcaciones han sido priorizadas para la implementación de acciones preventivas y de respuesta inmediata por parte de cuerpos de emergencias estatales y locales.

Con Grado Muy Alto fueron identificados 16 municipios: Libres, Nopalucan, San Salvador el Seco, Venustiano Carranza, Oriental, Tepeyahualco, Guadalupe Victoria, Soltepec, San Miguel Xoxtla, San José Chiapa, Tlaltenango, Tuzamapan de Galeana, Zapotitlán de Méndez, San Juan Atenco, Mazapiltepec de Juárez y Atzala.

Mientras que con Grado Alto se catalogaron 41 demarcaciones: Puebla, Cuautlancingo, Tecamachalco, Xicotepec, Cuetzalan del Progreso, Coronango, Chietla, Atempan, Hueytamalco, Tlaola, Pantepec, Francisco Z. Mena, Cuyoaco, Eloxochitlán, San Sebastián Tlacotepec, Hueyapan, Jopala, Jalpan, Zihuateutla, Ahuazotepec, San Nicolás Buenos Aires, Juan Galindo, San Gregorio Atzompa, Tilapa, Santo Tomás Hueyotlipan, Acateno, Ayotoxco de Guerrero, Yaonáhuac, Hermenegildo Galeana, Tenampulco, Tételes de Ávila Castillo, Aljojuca, Tlanepantla, Epatlán, Tlaxco, Jonotla, Caxhuacan, San Felipe Tepatlán, Nauzontla, Atlequizayan y Zoquiapan.

Como parte de la estrategia de protección a la población, 43 de estos lugares ya cuentan con refugios temporales habilitados con lo que se cuenta con un total de 106 espacios.

Es importante destacar que, las autoridades municipales participan activamente en la operación de estos espacios y garantizan condiciones de seguridad, higiene y atención para las familias que pudieran ser evacuadas.

Con información de N+

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