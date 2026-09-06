Cambio climático

Vigilan Zona de Baja Presión con 60% de Probabilidad Ciclónica en el Pacífico

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos coincide en ubicar el sistema dentro de su pronóstico de siete días

Vigilan Zona de Baja Presión con 60% de Probabilidad Ciclónica en el PacíficoImagen satelital de la NOAA en el océano Pacífico. Foto: AP / Archivo

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Vigilan Baja Presión con 60% de Probabilidad Ciclónica en el Pacífico