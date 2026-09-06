Vigilan Zona de Baja Presión con 60% de Probabilidad Ciclónica en el Pacífico
El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos coincide en ubicar el sistema dentro de su pronóstico de siete días
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El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos coincide en ubicar el sistema dentro de su pronóstico de siete días
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) detectó una zona de baja presión al sur-suroeste de las costas de Michoacán. El sistema tiene 10 por ciento de probabilidad de convertirse en ciclón en las próximas 48 horas, y 60 por ciento en siete días, de acuerdo con el reporte de este domingo a las 06:00 horas.
La zona se ubica a 1,015 kilómetros de Punta San Telmo, Michoacán, y avanza hacia el oeste-noroeste a entre 16 y 24 kilómetros por hora, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
El Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos también sigue el fenómeno. En su pronóstico de siete días, actualizado este domingo a las 15:10 horas UTC, el organismo le da entre 40 y 60 por ciento de probabilidad de convertirse en ciclón. Es el único sistema de este tipo que el NHC vigila por ahora en el Pacífico oriental.
⚠️ El #SMNmx 🇲🇽 vigila una zona de #BajaPresión con potencial para desarrollar un #CiclónTropical en el océano #Pacífico.— CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 6, 2026
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El NHC mantiene además avisos activos para otros tres fenómenos ya formados en el Pacífico. El huracán Marie avanza frente a Baja California con vientos de 128 kilómetros por hora y seguirá provocando oleaje peligroso en las costas de esa entidad y del sur de California. El huracán Lowell, con vientos de 201 kilómetros por hora, mantiene un aviso de tormenta tropical para las islas hawaianas de Kauai y Niihau. La tormenta tropical Karina, que bajó de categoría tras haber sido huracán, tiene vientos de 97 kilómetros por hora y se prevé que esta noche pierda por completo su fuerza tropical.
Esta actividad ciclónica ocurre durante un episodio de El Niño de intensidad histórica, que ha calentado las aguas del Pacífico. Días antes, el 3 de septiembre, la coincidencia de tres huracanes activos al mismo tiempo —Marie, Karina y Lowell— fue calificada como poco común por especialistas consultados por la agencia AFP. "Definitivamente raro de observar", dijo entonces Julia Cole, climatóloga de la Universidad de Michigan. "El calentamiento provocado por El Niño crea las condiciones para estas tormentas, que son impulsadas en gran parte por aguas cálidas", explicó.
Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), este episodio de El Niño tiene 69 por ciento de probabilidades de convertirse en el más intenso registrado hasta ahora. El antecedente más cercano ocurrió en 2015, cuando otro episodio fuerte de El Niño produjo una sucesión de cuatro ciclones.
Precisamente durante ese episodio de El Niño de 2015 se formó el huracán Patricia, que tocó tierra en Cuixmala, Jalisco, el 23 de octubre de ese año con vientos de 266 kilómetros por hora. Horas antes de llegar a la costa, en su punto máximo de intensidad, había alcanzado 322 kilómetros por hora, lo que lo convirtió en la tormenta más intensa jamás registrada en el hemisferio occidental, de acuerdo con la NASA.
Con información de AFP.