Cambio climático

Suman 56 las Muertes por Golpe de Calor en Baja California; Mexicali Concentra 54

La Secretaría de Salud mantiene activa la alerta sanitaria, personas en situación de calle y migrantes están entre los grupos de mayor riesgo

Advierten Ola de Calor con Temperaturas de Hasta 42°C en Baja California; ¿Cuándo Inicia?Incrementa a 56 las Muertes por Golpe de Calor en Baja California | Foto: N+
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