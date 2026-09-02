Suman 56 las Muertes por Golpe de Calor en Baja California; Mexicali Concentra 54

El calor extremo continúa cobrando vidas en Baja California, donde ya suman 56 fallecimientos relacionados con las altas temperaturas, de acuerdo con datos confirmados por autoridades estatales.

Mexicali concentra la mayoría de las defunciones, con 54 casos, mientras que Ensenada registra un fallecimiento y San Felipe uno más.

La alerta sanitaria emitida por la Secretaría de Salud debido a las temperaturas extremas permanece activa, al igual que el Plan DN-III-E, mediante el cual elementos del Ejército participan en acciones preventivas ante las condiciones meteorológicas.

En Mexicali, las temperaturas han superado los 45 grados centígrados y la exposición prolongada al calor puede provocar una emergencia médica, particularmente entre personas que permanecen durante largos periodos bajo el sol.

Entre los grupos considerados de mayor riesgo se encuentran las personas en situación de calle y migrantes, debido a su exposición a las altas temperaturas y a las dificultades para acceder a espacios de resguardo e hidratación.

Ante el incremento de fallecimientos, autoridades reforzaron los centros de hidratación en Mexicali, entre ellos el centro masivo instalado en la Plaza del Mariachi, donde se brinda atención a personas que requieren líquidos y un espacio para resguardarse del calor.

La Secretaría de Salud también pidió a la población atender las recomendaciones y alertas emitidas por Protección Civil, debido a que las condiciones de humedad pueden incrementar la sensación térmica y elevar el riesgo de afectaciones a la salud.

Las autoridades mantienen el llamado a evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse hidratados y buscar atención médica ante síntomas relacionados con un golpe de calor.

Información Kitzia Flores

APG