Seguridad

Muere Hombre tras Explosión de Casa por Acumulación de Gas en Saltillo, Coahuila

Dos trabajadores resultaron con lesiones de gravedad durante el incidente.

Muere Hombre tras Explosión de Casa por Acumulación de Gas en Saltillo, CoahuilaLa explosión se registró al interior de una casa al norte de Saltillo. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Muere Hombre tras Explosión de Gas en Casa de Saltillo