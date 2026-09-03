Muere Hombre tras Explosión de Casa por Acumulación de Gas en Saltillo, Coahuila

José Guadalupe, propietario del domicilio donde se registró una explosión por acumulación de gas en el fraccionamiento Residencial San Alberto, al norte de Saltillo, perdió la vida mientras recibía atención médica debido a las graves quemaduras que sufrió en el incidente.

La explosión ocurrió cuando una pipa de gas realizaba labores de abastecimiento de un tanque estacionario en una vivienda del sector. El incidente provocó lesiones de consideración a José Guadalupe, quien presentó quemaduras de primero y tercer grado.

Además, dos trabajadores de la empresa gasera resultaron lesionados durante el incidente, uno de ellos sufrió quemaduras en el 90% de su cuerpo, por lo que fue trasladado al Hospital General de Zona Número 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde se encuentra entubado y su estado de salud se reporta como grave.

Se trata de Gabriel Ramírez, operador de la pipa, y Eduardo Anguiano, de 58 años, quien se desempeñaba como ayudante de la unidad y presentó quemaduras en aproximadamente el 90 por ciento del cuerpo.

Tras la explosión, los lesionados fueron auxiliados por paramédicos de la Cruz Roja y trasladados inicialmente a un hospital privado. Debido a la gravedad de sus heridas, Eduardo Anguiano fue posteriormente ingresado al Hospital General de Zona Número 2 del IMSS, donde permanece en estado grave, intubado y bajo atención médica en el área de urgencias.