Localizan a Hombre Presuntamente Privado de la Libertad en Monterrey, Nuevo León

Un hombre que había sido reportado como víctima de una privación ilegal de la libertad fue localizado por elementos de la Fiscalía Especializada Antisecuestros en el municipio de Santa Catarina, luego de que durante la tarde se reportara su desaparición en la colonia Cumbres, en Monterrey, Nuevo León.

El reporte sobre la privación ilegal de la libertad movilizó a elementos de la Fiscalía de Nuevo León, quienes comenzaron con las labores para tratar de ubicar al hombre. Las investigaciones llevaron a los agentes hasta el municipio de Santa Catarina, donde lograron localizar a la víctima y ponerla bajo resguardo.

Tras ser encontrado, el hombre quedó bajo cuidado de las autoridades correspondientes mientras continúan las investigaciones para conocer cómo ocurrieron los hechos y establecer qué pasó durante el tiempo en que permaneció sin ser localizada. Hasta ahora, no se han dado a conocer más detalles sobre el lugar exacto donde fue encontrada ni sobre las circunstancias en las que se habría registrado la privación de la libertad.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Moviliza Reporte de Presunta Privación Ilegal de la Libertad en Monterrey

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que el hombre se encuentra aparentemente en buen estado de salud, por lo que ahora se busca obtener información que permita avanzar en el caso.

Las autoridades señalaron que las investigaciones continuarán hasta esclarecer lo ocurrido y poder localizar a los presuntos responsables. La víctima continuará bajo resguardo de la autoridad, mientras se realizan las investigaciones correspondientes.