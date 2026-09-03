Seguridad

Localizan a Hombre Presuntamente Privado de la Libertad en Monterrey, Nuevo León

Autoridades encontraron al sujeto en el municipio de Santa Catarina en aparente buen estado de salud

Hombre privado de la libertadEl sujeto privado de la libertad fue localizado en Santa Catarina. Foto: FGJNL

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