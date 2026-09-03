Narcotráfico

Detienen en Sinaloa a Integrantes de Célula Criminal Integrada por Colombianos y un Cubano

Las fuerzas de seguridad también aseguraron nueve fusiles automáticos, 54 cargadores, 2 mil 629 cartuchos útiles

Los integrantes de la célula criminal. Foto: Gabinete de SeguridadLos integrantes de la célula criminal. Foto: Gabinete de Seguridad
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