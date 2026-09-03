Detienen en Sinaloa a Integrantes de Célula Criminal Integrada por Colombianos y un Cubano

Autoridades federales y estatales detuvieron en Sinaloa a nueve presuntos integrantes de una célula delictiva, cuatro personas de nacionalidad colombiana y una cubana, como resultado de labores de patrullaje y vigilancia en la entidad.

Durante el operativo, además de las nueve detenciones, las fuerzas de seguridad aseguraron un inmueble, nueve fusiles automáticos, 54 cargadores, 2 mil 629 cartuchos útiles, cinco kilos de marihuana y equipo táctico.

La acción fue realizada por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional, en coordinación con autoridades estatales.

De acuerdo con un comunicado, en lo que va de la presente administración, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional han detenido a 52 mil 519 personas y han asegurado más de 26 mil armas de fuego, 4 toneladas de cartuchos, 117 mil 390 cargadores y más de 128 mil kilos de marihuana.

Derivado de patrullajes de vigilancia en Sinaloa, personal de @Defensamx1, @SEMAR_mx, @SSPCMexico, @FGRMexico y @GN_MEXICO_ en coordinación con autoridades estatales, detuvo a nueve personas, cinco de nacionalidad extranjera y les aseguró un inmueble, nueve fusiles automáticos,… pic.twitter.com/qvVZK0DPN7 — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) September 3, 2026

Las autoridades federales señalaron que este tipo de acciones buscan reducir las capacidades operativas de los grupos delictivos y avanzar en la protección de las familias y comunidades de la región.

AMP