Él Era "El R-5", Líder del Cártel de Los Reyes Abatido en Michoacán

Luis Enrique Barragán Chávez, conocido como "El R5" 0 "El Wicho", murió la madrugada de este lunes durante un operativo de seguridad en el municipio de Los Reyes, Michoacán, según confirmó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

De acuerdo con el mandatario estatal, fuerzas federales encabezaron un operativo en el municipio michoacano que derivó en un enfrentamiento armado con personal de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO). Fue en medio de ese choque que el presunto líder criminal habría sido abatido.

Barragán Chávez encabezaba el Cártel de Los Reyes, identificado por Estados Unidos como una facción de Cárteles Unidos, organización que el Departamento de Estado designó como Organización Terrorista Extranjera en febrero de 2025.

El grupo liderado por Barragán Chávez ha sido señalado como responsable de buena parte de la violencia y los homicidios registrados en los municipios de Los Reyes, Peribán y Tocumbo, así como en la zona limítrofe con Jalisco.

El Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Estados Unidos identificó a Barragán Chávez como presunto jefe de sicarios del Cártel de Los Reyes. Según la dependencia, utilizó las ganancias del tráfico de narcóticos hacia territorio estadounidense para financiar operaciones armadas contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y para consolidar su control territorial en Michoacán.

En agosto de 2025, un gran jurado en el Distrito de Columbia lo acusó formalmente por delitos de conspiración para el narcotráfico y por delitos relacionados con armas de fuego, en el marco de una acción más amplia del gobierno estadounidense contra los líderes de Cárteles Unidos.

Ese mismo mes, el Departamento del Tesoro lo sancionó también por su presunta participación en la extorsión a productores de aguacate en Michoacán.

Pero no fue sino hasta agosto de este año cuando "El Wicho" asumió el liderazgo del Cártel de Los Reyes tras la detención de su socio Alfonso "N", conocido como "La Quiringua" o "El Poncho".

El Departamento de Estado ofrecía una recompensa de hasta 3 millones de dólares por información que condujera a su arresto o condena, dentro del Programa de Recompensas contra Narcóticos.

La cifra formó parte de un paquete de recompensas por 26 millones de dólares anunciado para varios líderes de Cárteles Unidos, entre ellos Juan José Farías Álvarez, "El Abuelo" (hasta 10 millones de dólares), y Nicolás Sierra Santana, "El Gordo" (hasta 5 millones de dólares).

El rastro que terminó por poner a Barragán Chávez en la mira de Washington no comenzó con una investigación de narcotráfico, sino con un choque vehicular. De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la pesquisa se originó en 2019 en Knoxville, Tennessee, cuando, a raíz de un accidente automovilístico, las autoridades locales recuperaron una cantidad considerable de metanfetamina.

Ese hallazgo derivó en una orden de cateo en un domicilio de Atlanta, Georgia, donde se aseguraron nuevas cantidades de droga sintética, entre ellas heroína y fentanilo.

A partir de ahí, el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) fue rastreando la cadena de distribución hasta identificar una red que traficaba metanfetamina, cocaína y fentanilo desde México hacia Estados Unidos, la cual condujo finalmente hasta Barragán Chávez y su papel dentro de Cárteles Unidos.

De acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos, "las ganancias del narcotráfico se utilizaron para adquirir armas pequeñas en Estados Unidos, contratar combatientes locales y mercenarios colombianos, y adquirir armamento pesado como minas terrestres, fusiles calibre .50, vehículos blindados y el uso de drones lanzadores de bombas".

AMP