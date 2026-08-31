Narcotráfico

Él Era "El R-5", Líder del Cártel de Los Reyes Abatido en Michoacán

El Departamento de Estado ofrecía una recompensa de hasta 3 millones de dólares por información que condujera a su arresto

"El R-5" fue jefe de sicarios del Cártel de Los Reyes. Foto: Cuartoscuro/ Archivo"El R-5" fue jefe de sicarios del Cártel de Los Reyes. Foto: Cuartoscuro/ Archivo

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