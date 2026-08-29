Narcotráfico

Embajador de EUA Pide Atacar a Cárteles 'Donde Más les Duele: sus Recursos'

Ronald Johnson asegura que la administración Trump apunta a toda la red criminal: desde traficantes hasta los facilitadores financieros

Embajador de EUA, Ronald Johnson, Pide Atacar a Cárteles donde Más les DueleEl embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson. Foto: Reuters

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