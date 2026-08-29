Embajador de EUA Pide Atacar a Cárteles 'Donde Más les Duele: sus Recursos'

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, se pronunció este viernes a favor de intensificar los golpes financieros contra las organizaciones criminales mexicanas, al señalar que el combate al narcotráfico debe apuntar directamente a las ganancias ilícitas de los cárteles y no solo a sus operadores en campo.

A través de su cuenta en X, Johnson publicó un mensaje en el que llamó a "seguir el dinero" para golpear a las organizaciones criminales en uno de sus puntos más sensibles: sus recursos financieros.

El embajador destacó que, bajo la administración del presidente Donald Trump, las autoridades estadounidenses están apuntando a toda la cadena criminal, desde los traficantes hasta los facilitadores financieros que blanquean sus ganancias.

Como ejemplo de esta política, la embajada citó un caso reciente en Minnesota que involucra al menos 750 mil dólares presuntamente lavados para el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) a través de transferencias estructuradas y el uso de identidades falsas.

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, un gran jurado federal del Distrito de Minnesota acusó el 20 de agosto a Christopher A. Bravo Marín, de 46 años, residente de Minneapolis y de nacionalidad mexicana, por conspiración para cometer lavado de dinero en beneficio del CJNG.

Bravo fue arrestado el 24 de agosto por agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y compareció al día siguiente ante un juez federal en Minneapolis.

Según la acusación, entre febrero de 2023 y febrero de 2026, Bravo trabajó en una empresa de transferencia de dinero con sede en Minnesota y utilizó su conocimiento de los controles internos de la compañía para mover fondos del narcotráfico hacia líderes del cártel en México.

Hay que ir tras el dinero. Hay que atacar a los cárteles donde más les duele: sus recursos. Bajo el liderazgo de @POTUS @realDonaldTrump, estamos atacando toda la red criminal, desde los traficantes hasta los facilitadores financieros que mueven sus ganancias ilícitas. Este caso… https://t.co/JfCvLnNwec — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) August 29, 2026

HVI