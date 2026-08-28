Narcotráfico

UIF Bloquea 24 Mil Cuentas; Una de Cada 3 Está Ligada al Crimen Organizado

La Ciudad de México encabeza la lista de entidades con mayor número de casos, con 2,300

Billetes mexicanosDinero en efectivo. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

La UIF ha inmovilizado 1,443 cuentas por extorsión en México. Descubre cómo la coordinación nacional e internacional está afectando las estructuras criminales y protegiendo a las víctimas.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+