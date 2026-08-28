UIF Bloquea 24 Mil Cuentas; Una de Cada 3 Está Ligada al Crimen Organizado

El 31.9% de las cuentas que ha bloqueado la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en México, están ligadas al crimen organizado, es decir, 7,861 de un total de 24,622, que equivalen a un monto superior a los 8,670 millones de pesos.

Las cuentas han sido inmovilizadas en gran parte del país, principalmente en la Ciudad de México (CDMX), donde se bloquearon 2,300. Luego, se ubican Jalisco, con 1,185; Nuevo León, con 955; Sinaloa, con 723; y Baja California, con 356, detalló Omar Reyes Colmenares, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, en la conferencia mañanera.

El resultado por el bloqueo de cuentas refleja el trabajo coordinado entre la UIF, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con el Gabinete de Seguridad, “para identificar y afectar las estructuras financieras de las organizaciones criminales”, destacó Reyes Colmenares.

En cuanto al delito de extorsión, la UIF ha inmovilizado 1,443 cuentas relacionadas con el ilícito que golpea la economía y afecta el patrimonio y la tranquilidad de las víctimas.

Una de cada 17 cuentas bloqueadas están vinculadas con investigaciones por extorsión, señaló el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.

La UIF ha fortalecido las capacidades de inteligencia financiera y ha ampliado la coordinación nacional e internacional. La participación de la instancia en el Gabinete de Seguridad también ha permitido priorizar estructuras criminales y casos estratégicos, subrayó Reyes Colmenares.

Además, la UIF encabeza la mesa de prevención de lavado de dinero con las entidades que integran el Gabinete de Seguridad.

Finalmente, el funcionario afirmó que el fortalecimiento de la UIF hace posible transformar información financiera en prevención, inteligencia operativa y acciones concretas contra las estructuras financieras de las organizaciones criminales.