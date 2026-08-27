Narcotráfico

FGR Destruye Toneladas de Precursores Químicos y Sustancias Nocivas en Puebla

La Policía Federal Ministerial y representantes del Órgano Interno de Control verificaron el conteo, pesaje y disposición final de los componentes.

FGR destruyen más de nueve toneladas de sustancias nocivas.Destruyen más de nueve toneladas de precursores químicos. Foto: FGR

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En un esfuerzo por la transparencia, la FGR destruye toneladas de sustancias ilegales en Puebla para combatir la creación de narcóticos.

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