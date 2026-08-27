FGR Destruye Toneladas de Precursores Químicos y Sustancias Nocivas en Puebla

La Fiscalía General de la República (FGR) destruyó en Puebla toneladas de precursores químicos y sustancias nocivas esenciales para la fabricación ilícita de drogas sintéticas, las cuales fueron aseguradas como parte de distintas investigaciones federales.

En total fueron eliminadas nueve toneladas 622 kilos 187 gramos y 500 miligramos de precursores químicos y sustancias nocivas para la salud, además de 13 mil 953 litros 728 mililitros de sustancias líquidas las cuales estarían relacionadas con diversas investigaciones.

Entre el material destruido había hidróxido de sodio, ácido tartárico, ácido fenilacético, acetona, ácido clorhídrico, metilamina, metanol y cianuro de sodio.También fueron destruidos más de 305 kilogramos de una sustancia que contenía metanfetamina.

El procedimiento se realizó bajo supervisión de personal de la Fiscalía General de la República (FGR), Policía Federal Ministerial, peritos y representantes del Órgano Interno de Control, quienes se aseguraron de verificar el proceso de conteo, pesaje y destrucción de las sustancias.

En total quedaron eliminadas tres toneladas 180 kilos de hidróxido de sodio, una tonelada 877 kilos 999 gramos 500 miligramos de ácido tartárico, y una tonelada 582 kilos de ácido fenilacético; Además, destruyeron 83 litros 605 mililitros de 1-fenil-2-propanona, mil 123 litros 250 mililitros de acetona, mil 674 litros 890 mililitros de ácido acético y dos mil 470 litros 952 mililitros de ácido clorhídrico.

De igual forma, se eliminaron tres mil 61 litros 75 mililitros de alcohol etílico, 179 kilos 997 gramos de cianuro de sodio, 305 kilos 289 gramos de una sustancia que contiene metanfetamina, dos mil 76 litros 66 mililitros de metilamina y 887 litros 940 mililitros de metanol, entre otras sustancias.

Durante la misma jornada fueron destruidos 510 objetos relacionados con distintos delitos y que habían quedado bajo resguardo de la Fiscalía Federal con sede en Puebla.

Los precursores, sustancias y objetos son resultado de investigaciones y operativos realizados en coordinación con corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno.

Este operativo forma parte de las acciones de transparencia y disposición legal de bienes, por lo que las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier delito ante la dependencia.

Con información de N+

MCS